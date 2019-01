Norvegia | moglie di milionario rapita da oltre 2 mesi | chiesto riscatto in criptovaluta

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) È sparita lo scorso 31 ottobre, ma solo oggi la polizia ha diffuso la notizia: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen,di uno degli uomini più ricchi della, è stata. La donna, 68 anni, è scomparsa dalla sua casa di Akershus, vicino Oslo, dove vive insieme al marito Tom Hagen, magnate dell’energia con un vasto patrimonio immobiliare e con una ricchezza stimata di 1,7 miliardi di corone (200 milioni di dollari), secondo il sito finanziario Kapital.I sequestratori, ha fatto sapere la polizia dopo aver trovato un biglietto nell’abitazione della 68enne, hannouninMonero, quella più difficilmente tracciabile e perciò sempre più spesso usata per transazioni illegali, pena conseguenze per l’ostaggio. Secondo la stampa sarebbe statol’equivalente di 9 milioni di euro, ma la cifra non è stata confermata dalle autorità che hanno ...