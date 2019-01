Normale di Pisa | il direttore Barone si dimette dopo mozione di sfiducia

Vincenzo Barone si è dimesso da direttore della Scuola Normale di Pisa : Vincenzo Barone si è dimesso dalla carica di direttore della Scuola Normale di Pisa. Oggi, durante la riunione del Senato accademico, era in programma il voto della mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dagli studenti. Ieri, ha scritto Repubblica,

Si è dimesso Vincenzo Barone - rettore della Normale di Pisa - dopo lo scontro sul progetto Napoli : Il professor Vincenzo Barone, direttore della Normale di Pisa, presenterà le proprie dimissioni nel corso della seduta del Senato accademico di oggi. "Non ho nulla da commentare, d'ora in avanti penserò un po' di più alla mia salute" fa trapelare il rettore, confermando la decisione.Anche i suoi fedelissimi devono averlo convinto che la battaglia era ormai persa e un ulteriore muro contro muro, dicono in molti a Palazzo ...

Normale di Pisa - si dimette il direttore Vincenzo Barone dopo lo scontro sulla sede a Napoli : Il direttore della Normale di Pisa Vincenzo Barone si presenterà dimissionario alla seduta del Senato accademico in programma oggi alle 10. E’ quanto apprende l’Agenzia Ansa da fonti accademiche. Le dimissioni irrevocabili del professore sono già al protocollo della Scuola. La decisione è maturata nella notte dopo che ieri pomeriggio Barone aveva annunciato che avrebbe valutato come comportarsi solo dopo aver appreso, nel corso del Senato ...

Normale di Pisa - scontro sulla sede a Napoli. Il direttore : “Inopportune le interferenze di sindaci e quant’altro” : “Alla Scuola Normale Superiore di Pisa bisogna decidere se rimanere isolati in una torre d’avorio o aprirsi al resto del mondo, ma anche se nella gestione di questa istituzione siano opportune le interferenze di sindaci e quant’altro”. Mancano ormai poche ore alla riunione del Senato Accademico prevista per domani, nel corso della quale si discuterà sulla mozione di sfiducia presentata nei confronti del direttore della Normale Vincenzo Barone ...

Normale di Pisa - 287 accademici firmano appello unirsi alla Federico II di Napoli : “Proposta per crescita del meridione” : Duecentoottantasette accademici italiani e esteri hanno firmato un appello per chiedere che non venga fermato il progetto dell’allargamento della Scuola Normale di Pisa al Sud, con l’ingresso per tre anni nell’Università Federico II di Napoli su alcune discipline. Lo riferisce La Repubblica, che riporta come per i docenti qualificati non possa bastare l’intervento del sindaco di centrodestra di Pisa, e di un gruppo ...

Pisa : la scuola Normale e la lotta leghista contro il pericolo napoletano : “Pisa è salva” ha esultato il sindaco leghista Michele Conti dopo l’incontro con il ministro dell’Istruzione Bussetti, anch’egli soldato della milizia di Alberto da Giussano. Stava infatti accadendo una cosa terribile: il rettore, il noto sovversivo Vincenzo Barone, si era detto favorevole a che la Normale aprisse una sede secondaria al Sud, precisamente a Napoli. Incurante che la contaminazione del brand e la sua meridionalizzazione ...

"Volevano il marchio - i napoletani dimostrino di saper lavorare". Il sindaco leghista di Pisa blocca la Normale del Sud : Pisa salva il 'brand', il Governo porta a casa il progetto di istituzione di una nuova Scuola Superiore universitaria. Si potrebbe sintetizzare così la giornata di oggi che ha visto prima esultare il sindaco leghista Pisano e il deputato del Carroccio, Michele Conti ed Edoardo Ziello, per avere "sventato" lo sdoppiamento della Normale a Napoli, e poi il ministro dell'Istruzione, università e ricerca, Marco Bussetti, confermare i ...

Normale di Pisa - il governo : “Filiale a Napoli”. Sindaco : “Inutile distaccamento - non smembrare un’eccellenza” : “La maggioranza di governo ci ripensi, si ravveda e faccia marcia indietro”. Una presa di posizione netta quella del Sindaco di centrodestra di Pisa Michele Conti nei confronti di una delle modifiche alla manovra approvate in commissione Bilancio della Camera. Quella che istituisce sperimentalmente a Napoli, per un triennio a decorrere dall’anno accademico 2019-2020, una sede della prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa, negli spazi messi ...

Polemiche per la Normale al sud - l'ira di Barone : "Il sindaco di Pisa sbaglia" : Il direttore della Scuola risponde a Conti (centrodestra) contrario allo sdoppiamento dell'istituto a Napoli. Critiche anche alla Sant'Anna

A Napoli - la sede gemella della Scuola Superiore Normale di Pisa : I percorsi spazieranno, secondo le prime indiscrezioni, dalla 'Blue Economy' per la valorizzazione dell'economia del mare, all'approfondimento sul rischio ambientale ed edilizio, fino a percorsi che ...