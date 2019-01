Nintendo domina il mercato delle vendite nel Regno Unito a dicembre

eurogamer

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Ancora buone notizie perche, sul suolo inglese, è risultata essere il publisher più grande in termini di giochi venduti durante il mese di. È Gamesindustry a darcene notizia.Vediamo qualche cifra in dettaglio: più del 30% dei videogiochi piazzati girano su piattaforme, di cui il 29,5% per la sola Switch: la console ibrida si è classificata al secondo posto dietro PlayStation 4, che resta ancora la più popolare con il 39,7% di titoli venduti per il monolite nero di Sony.Eccellente il riscontro del pubblico inglese per Super Smash Bros. Ultimate (284,155 le sole copie fisiche distribuite) e quarto nella top ten dei giochi più venduti. Tiene botta Mario Kart 8 Deluxe, al settimo posto. Ottimi risultati anche per Pokémon Let's Go: Pikachu, al dodicesimo piazzamento (all'ottavo se si sommano i dati di vendita del "fratello" Eevee). Il gradino più alto del ...