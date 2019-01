Nintendo annuncia a sorpresa le date di uscita di Yoshi' s Crafted World e Kirby e la

Annunciata Steins;Gate : Divergencies Assort - una collezione per Nintendo Switch che include tre capitoli della serie : Anticipata da alcuni retailer che l'avevano messa a listino prima dell'annuncio ufficiale, la collezione Steins;Gate: Divergencies Assort è stata confermata nel pomeriggio di oggi dalla stessa 5pb., che ne ha svelato i dettagli.Come riporta Gematsu, Steins;Gate: Divergencies Assort è una collezione che include tre capitoli della saga Steins;Gate, Steins;Gate 0, Steins;Gate: Darling of Loving Vows e Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram. Uscirà ...

Rad Rodgers Radical Edition annunciato per Nintendo Switch : THQ Nordic ha annunciato l’arrivo su Nintendo Switch di Rad Rodgers Radical Edition. Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo anno in concomitanza con il rilascio di un aggiornamento gratuito per le versioni attualmente disponibili, ossia Playstation 4, Xbox One e PC. Rad Rodgers arriva su Switch in versione Radical Trama ufficiale Rad è un ragazzo vivace ma turbolento, che forse usa un po’ ...

Annunciate le offerte di Natale del Nintendo eShop : Mentre poco fa vi abbiamo riportato le offerte natalizie di PlayStation Store, ora arriva il turno di Nintendo, che ha da poco svelato le promozioni per il periodo delle festivitàVisitando l'eShop della grande N, potete vedere numerose occasioni per apprezzati giochi in versione Switch, 3DS e Wii U. Ad esempio, potete fare vostri Monster Hunter Generations Ultimate e Street Fighter 30th Anniversary Collection per Switch rispettivamente per 41,99 ...

Nintendo e Intelligent Systems annunciano Fire Emblem Expo per maggio 2019 : Se siete degli appassionati della celebre daga di Intelligent Systems, dovete sapere che il prossimo 4 maggio 2019 si terrà il Fire Emblem Expo, riporta Nintendolife.Come possiamo vedere si tratterà di un evento interamente dedicato alla saga di Fire Emblem i cui capitoli sono stati tutti pubblicati sulle console Nintendo.L'annuncio arriva infatti dalla stessa Nintendo in collaborazione con Intelligent Systems, ma per il momento le notizie certe ...

Annunciate le linee guida relative alla pubblicazione di contenuti Nintendo su piattaforme di condivisione : Nintendo ha deciso di chiudere il famigerato Nintendo Creators Program, iniziato a maggio 2015. Entro la fine di dicembre 2018, il programma si chiuderà. Il sito Web Nintendo Creators Program verrà chiuso più tardi il 20 marzo 2019. I video e i livestream con i giochi Nintendo potranno essere monetizzati senza che Nintendo prenda una parte dei profitti.Sono state inoltre pubblicate nuove linee guida di Nintendo che specificano quali contenuti ...

Bandai Namco annuncia Ninja Box - un nuovo gioco basato sul crafting per Nintendo Switch : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che l'ultimo numero di Monthly CoroCoro Comic ha rivelato Ninja Box di Bandai Namco per Nintendo Switch, ovvero un titolo che viene descritto come un "gioco di crafting su larga scala".Ninja Box ha come protagonista il Ninja Tonkachi-kun di Planet Tatemakuri dalla rivista CoroCoro. Il suo compagno è un ragazzo normale di nome Hiroto. Si tratterebbe, in finale, di una collaborazione tra la rivista ...

Nintendo Switch : annunciato un adattatore wireless per il controller GameCube : 8BitDo ha annunciato un adattatore wireless che consentirà di utilizzare il controller GameCube o Wii classic su Nintendo Switch, in maniera identica ai controller NES Classic e SNES Classic.Come riporta Dualshockers, l'adattatore sarà disponibile sul mercato a partire dal 7 dicembre, contemporaneamente alla pubblicazione di Super Smash Bros. Ultimate. Il dispositivo sarà di colore viola GameCube classico e comprende i pulsanti home e share di ...

Annunciata la data di uscita di Gris - l'affascinante platform narrativo per Nintendo Switch e PC : Nomada Studio e Devolver Digital hanno annunciato che Gris, un'esperienza narrativa ed evocativa, uscirà su Nintendo Switch e PC il 13 dicembre a € 13,99.Privi di pericoli, frustrazione o morte, i giocatori esploreranno un mondo meticolosamente disegnato, animato da una fine arte e un'animazione dettagliata. Attraverso puzzle, sequenze platform e sfide opzionali basate sulle abilità i giocatori esploreranno il mondo di gioco.Per chi non lo ...