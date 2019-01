NBA | un super Wiggins da 40 punti regala la prima vittoria a coach Ryan Saunders

Risultati NBA – I Clippers superano i Magic - Lakers ko contro Minnesota : sorrisi per Toronto e Brooklyn : Bene Gallinari nella vittoria dei Clippers sui Magic, i Lakers invece non riescono ad avere la meglio al cospetto dei Timberwolves Momento nerissimo per i Los Angeles Lakers, che inanellano la terza sconfitta consecutiva. Un ko pesante quello arrivato contro Minnesota, che peggiora sensibilmente la classifica dei giallo-viola. I Timberwolves si impongono 108-86, palesando tutte le lacune tattiche degli uomini di coach Walton, costretto ...

NBA : George e Westbrook affossano i Lakers senza LeBron - super Embiid stende i Suns : Accolto dai fischi dello Staples Center, Paul George risponde da campione e, con i suoi 37 punti, regala la vittoria a OKC contro i Lakers , 107-100,, ancora privi di LeBron. Boston si gode il miglior ...

NBA - i risultati della notte : Hayward trascina Boston - super Embiid si abbatte su Phoenix : Boston Celtics-Minnesota Timberwolves 115-102 Boston torna al successo e si gode il miglior Gordon Hayward della stagione, chirurgico nel colpire a gara in corso i T'wolves e realizzatore alla sirena ...

NBA - Gallinari realizza 21 punti ma Philadelphia supera i Los Angeles Clippers : NEW YORK, STATI UNITI, - L'ottima partita di Danilo Gallinari non basta ai Clippers per evitare il ko interno con i Philadelphia 76ers che si impongono 119-113. L'ala azzurra mette a referto 21 punti, ...

Risultati NBA – Leonard show - Toronto strapazza Utah : un super Gallinari non basta ai Clippers : Il giocatore italiano sforna un’ottima prestazione che non basta però per evitare la sconfitta contro Philadelphia, sorride invece Toronto grazie ad un pazzesco Leonard Una prestazione sopra le righe di Danilo Gallinari non basta ai Los Angeles Clippers per evitare la sconfitta contro Philadelphia, che espugna lo Staples Center con il punteggio di 113-119. Sono ventuno i punti messi a referto dal giocatore italiano, un bottino niente ...

NBA - risultati della notte : Leonard da 45 punti per la vittoria dei Raptors - Portland passa all'OT con super Nurkic : Toronto Raptors-Utah Jazz 122-116 Kawhi Leonard è pronto a tornare a San Antonio. Il messaggio mandato dall'ex giocatore degli Spurs a due giorni dal suo ritorno in Texas — previsto per la notte tra ...

NBA : gli Spurs di Belinelli piegano Boston - super Harden fa volare i Rockets : Decimo successo nelle ultime 13 partite per i San Antonio Spurs, che superano 120-111 i Boston Celtics : 8 punti per Belinelli. Tutto facile anche per Houston e Oklahoma City che, trascinate dalle ...

NBA : i Lakers rialzano la testa con i Kings - i Mavs superano i Thunder grazie a Doncic : I Lakers, sempre senza LeBron infortunato, tornano finalmente alla vittoria, superando 114-121 Sacramento grazie a Caldwell-Pope , protagonista con 26 punti. Doncic , con 25 punti, continua a essere ...

Basket - NBA : cadono Warrios e Lakers. Super Harden affonda i Celtics : NEW YORK - Notte di sorprese in Nba. cadono sia i Warriors, campioni in carica e secondi in classifica nella Western Conference, battuti i casa all'overtime, 109-110, da Portland, che i Lakers, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 dicembre) : i Lakers superano i Warriors anche senza LeBron James - vittorie per Boston e Houston : La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si è vissuto sotto l’albero. Cinque partite ed ovviamente l’attesa era tutta per la grande sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers: Steph Curry e Kevin Durant contro LeBron James in una sorta di rivincita personale per il “Re” dopo la sconfitta nelle ultime due Finals. Alla ORACLE Arena i californiani hanno ...

NBA - super Danilo Gallinari : perché è lui l'arma in più degli L.A. Clippers : A Los Angeles le cose stanno andando meglio del previsto, non soltanto in casa Lakers. I Clippers sono nel pieno della zona playoff, con il record identico a quello dei cugini , nonostante Steve ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 dicembre) : un super Danilo Gallinari (32 punti) trascina i Clippers al successo contro i Mavericks - vince anche Miami : Soltanto due partite in programma nella notte NBA. Lo spettacolo non è però mancato e la sfida tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks ha regalato un appassionante duello tra due dei migliori giocatori europei della lega: Danilo Gallinari e Luka Doncic. La formazione di Doc Rivers è riuscita a spuntarla nel finale tornando alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Nell’altra partita in programma gli Houston Rockets sono caduti ...

NBA - Belinelli show e gli Spurs volano. Utah supera Golden State : NEW YORK, USA, - Super Marco Belinelli e gli Spurs volano. Nella notte NBA l'azzurro, con 18 punti, conditi da 2 rimbalzi e 3 assist,, suo record stagionale, in 17' è il grande protagonista del ...

NBA – Infortunio Dwight Howard - ‘Superman’ rassicura i tifosi Wizards : “non sono preoccupato - mi è già successo” : Dwight Howard rassicura i fan degli Washington Wizards in merito al suo Infortunio: la riabilitazione prosegue bene e il centro ex Hornets ha voglia di tornare presto in campo “non sono preoccupato, ci sono già passato”, con queste Parole Dwight Howard ha rassicurato i tifosi degli Wizards in merito al suo Infortunio. Se la stagione dei capitolini è iniziata con un ritmo davvero altalenante (12 vittorie e 20 sconfitte), lo si deve anche ...