NBA | Gallinari guida 4 Clippers con almeno 20 punti | L A vince facile su Charlotte

Basket - NBA : Toronto torna al comando a Est - sorridono i Clippers di Gallinari : NEW YORK - Toronto si riprende il primato nella Eastern Conference del campionato Nba. I Raptors escono nel migliore dei modi da un week-end impegnativo aggiudicandosi due testa a testa con ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 Gennaio) : successo per i Clippers di Gallinari - Minnesota vince e licenzia Thibodeau : Sono sette le partite della notte NBA. Vincono i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si impongono 106-96 contro gli Orlando Magic. Inizio di partita difficile per i californiani, che si sono trovati sotto di dieci punti alla prima sirena, per poi completare brillantemente la rimonta nei restanti tre quarti. Serata difficile al tiro per Gallinari, che mette a referto 13 punti (anche 5 rimbalzi e 2 assist) con 2/10 da tre punti e 5/15 ...

NBA – Clippers - Gallinari a tutto tondo : “sogno All-Star Game e Playoff! Mondiale? Vorrei - ma non dipende da me” : Danilo Gallinari si confessa a 360° gradi: dalla bella stagione con i Clippers ai sogni All-Star Game e Playoff, passando per la voglia di giocare il Mondiale con la maglia dell’Italia I Los Angeles Clippers sono una delle più grandi sorprese della lega con 22 vittorie e 16 sconfitte che valgono un dignitosissimo 5° posto ad Ovest, dopo aver stazionato nelle zone altissime della Conference ricca di pretendenti del calibro di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 gennaio). Danilo Gallinari trascina i Clippers - perdono i Lakers - ok i Celtics : Si sono giocate dieci partite nella ricca notte NBA, lo spettacolo non è mancato in giro per gli Stati Uniti. Danilo Gallinari ha trascinato i suoi Los Angeles Clippers alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, l’azzurro ha messo a segno 21 punti (conditi da 7 rimbalzi e 6 assist) che sono risultati determinanti per ottenere il successo sui Phoenix Suns per 121-111. I Clippers hanno dominato la contesa, chiudendola già nel primo quarto ...

Basket - NBA : Philadelphia sbanca Los Angeles - Gallinari non basta ai Clippers : WASHINGTON - Philadelphia, 24-24, riscatta l'umiliante sconfitta subita contro Portland e fa il colpaccio in casa dei Los Angeles Clippers, 21-16, vincendo 119-113. Un Gallinari stellare nel primo ...

