Nazionalizzazione e futuro della banca | Carige scava nelle contraddizioni tra Lega e M5s

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) "Ma come fai a dire una c...ta del genere, ma dai, siamo al governo". Un leghista di rango passeggia per il Transatlantico e commenta quel che ha appena detto Luigi Di Maio. L'argomento è il salvataggio di, le dichiarazioni contestate sono due, appena sparate su Facebook dal vicepremier. La prima: "Scriveremo al commissario straordinario di, nominato dalla Bce, e gli chiederemo di rendere noto al governo l'elenco dei debitori". Per laè lunare pretendere che un istituto fino a prova contraria privato squaderni i suoi libri pubblicamente. E sarebbe un precedente pericolosissimo.Ma è soprattutto la seconda a far drizzare le antenne in zona Carroccio: "O si nazionalizza o non si mette un euro". "Perché, le garanzie che diamo non sono di fatto un impegno di soldi? – commenta il leghista – E poi come fai sin da subito a dire che la ...