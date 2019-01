Napoli | 90 milioni dal Psg per Allan | AdL si fionda su Barella?

Napoli : Manchester United - 100 milioni su Koulibaly? Ma se ne parla in estate : Quando si apre la finestra di mercato, i tifosi sognano grandi acquisti ma nel caso del Napoli c'è anche un patrimonio da difendere che significa tenere i propri fuoriclasse e da lì ripartire per ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Psg prepara 90 milioni per Allan : ingaggio da star per il centrale : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: il Psg è pronto a piombare su Allan. Pronta sul piatto un'offerta da 90 milioni di euro.

Boom PSG - pronta offerta shock al Napoli per Allan : pioggia di milioni ed una super contropartita : Paris Saint Germain sulle tracce del centrocampista del Napoli Allan, pronta una proposta da urlo da sottoporre al presidente De Laurentiis Il Paris Saint Germain è partito all’assalto per avere il centrocampista del Napoli Allan. Il mediano brasiliano è stato individuato dalla dirigenza parigina per rafforzare il reparto dopo lo sfogo del tecnico Tuchel, il quale ha chiesto a gran voce centrocampisti per la sessione di mercato di ...

Barella - il favorito è il Chelsea. Napoli offre 25 milioni più Ounas : I Blues verserebbero 55 milioni La rassegna stampa su Barella oscilla tra Napoli e Chelsea, con l’Inter alla finestra. Il Mattino è il giornale che si sbilancia di più. Scrive che il centrocampista del Cagliari e della Nazionale finirà al Chelsea di Sarri per 55 milioni, e che Giuntoli si era mosso per tempo, aveva raggiunto l’accordo col procuratore in autunno ma che il Cagliari vuole 50 milioni. E quei soldi potrebbe sborsali, e ...

CALCIOMERCATO Napoli / Ultime notizie : per Lozano servono 40 milioni - anche Sarri alla finestra : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: il capitano Marek Hamsik sembra pronto a rinnovare il contratto con gli azzurri, Ounas invece potrebbe partire.

Napoli - ADL vuole evitare aste per Traoré : pronti 12 milioni all'Empoli : La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'affare Napoli-Traoré : 'Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 12 milioni per chiudere il discorso, ma attenzione perché anche sull'ivoriano classe 2000 ...

Condono - flop riscossione a Napoli : il Comune perde 150 milioni : Il Condono - è una legge dello Stato e i Comuni la devono solo applicare - è un affare, per Palazzo San Giacomo, perennemente in bolletta, in particolare. L'intoppo arriva quando l'ente locale non è ...

Calciomercato Napoli - il Barcellona offre 120 milioni per Koulibaly : Koulibaly Barcellona – L’edizione odierna de “Il Mattino” di Napoli sparge un velo di ansia sui tifosi della squadra di De Laurentiis, il Barcellona è partito nuovamente all’assalto del forte centrale difensivo Kalidou Koulibaly. Koulibaly Barcellona, l’offerta Sempre secondo il quotidiano campano i blaugrana hanno presentato un’offerta davvero impossibile da rifiutare: 120 milioni di euro ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie : 20 milioni per Kouamè - ma Preziosi chiede di più : Il Calciomercato del Napoli continua a muoversi su binari delle giovani promesse e la prossima potrebbe essere Christian Kouamé

Da Napoli alla riviera romagnola - scacco al tesoretto della camorra : maxi sequestro da 4 milioni : A Villaricca, San Vito Chietino e Cesenatico, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, all'esito di un'attività di indagine patrimoniale, hanno dato esecuzione a un decreto di ...

Barella-Inter : passi in avanti. Il Napoli ci prova - Giulini chiede 50 milioni : BARELLA INTER – Ormai si è capito, Nicolò Barella è la stella di questa nuova sessione di mercato. Il centrocampista del Cagliari sembra ormai essere pronto per il salto di qualità, e le big d’Italia si affacciano alla finestra per assicurarsi le prestazioni del pupillo sardo. Il Napoli, in queste ore, sta provando il colpaccio, […] L'articolo Barella-Inter: passi in avanti. Il Napoli ci prova, Giulini chiede 50 milioni ...

Barella è mister 50 milioni. Inter-Napoli : parte lo sprint : Il 2018 era partito con un rinnovo di contratto; al giro di boa dell'anno era arrivato il matrimonio; a ottobre, la prima maglia azzurra: dodici mesi di legami ribaditi, di passi importanti, di ...

Napoli-Koulibaly - accordo morale : parte solo per 150 milioni : Kalidou Koulibaly ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Napoli, che ha voluto l'ennesimo prolungamento per allontanare i top club. Secondo Rai Sport , nel nuovo accordo non c'è alcuna clausola di risoluzione, ma tra le parti vige un accordo morale: il difensore senegalese partirà solo per offerte da circa 150 milioni.