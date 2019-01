MotoGp Yamaha | Valentino Rossi rientra dalle vacanze

MotoGp - Valentino Rossi mette la Yamaha con le spalle al muro : “se vogliamo vincere - ecco chi dobbiamo… copiare” : Il pilota pesarese ha parlato della pRossima stagione, indicando quale dovrà essere il pRossimo passo che la Yamaha dovrà compiere per tornare competitiva Le vacanze sono finite, Valentino Rossi ha lasciato Madonna di Campiglio per tornare al lavoro in vista della nuova stagione. Un Mondiale 2019 che si preannuncia alquanto difficile e incerto per il pesarese, preoccupato dei pochi passi in avanti compiuti dalla Yamaha negli ultimi ...

MotoGp - Valentino Rossi : “La Yamaha deve prendere esempio dalla Ducati per tornare a vincere” : La stagione 2018 è andata agli archivi come una delle peggiori di sempre per la Yamaha. Il successo di Maverick Vinales in Australia ha interrotto una striscia record di ben 25 gare senza vittorie in MotoGP. Inoltre la scuderia di Iwata non è riuscita a piazzare alcun suo pilota nelle prime due posizioni del Mondiale come non accadeva dal 2007: Valentino Rossi ha concluso terzo, appena davanti al compagno di squadra spagnolo. Proprio il quasi ...

MotoGp – Ducati apre le danze dalla Svizzera - Yamaha in scena a Giacarta : le date delle presentazioni dei Team 2019 : Tutto pronto per le presentazioni dei Team della MotoGp: le date in cui verranno svelate al mondo le nuove moto per la stagione 2019 Il conto alla rovescia per la stagione 2019 di MotoGp è iniziato! Mancano pochi mesi per il primo Gp dell’anno, in programma per il 18 marzo a Losail, in Qatar. Intanto gli appassionati delle due ruote potranno vivere le prime emozioni della MotoGp con le presentazioni dei Team ed i test invernali: i ...

MotoGp - presentazione squadre e piloti 2019 : calendario e date. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso attendono Yamaha e Ducati : Siamo nel primo giorno di un 2019 in cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo ...

MotoGp - Mondiale 2019 : il 4 febbraio sarà svelata la nuova Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales : Tempo di vacanze per i piloti della MotoGP, molto meno per tecnici ed ingegneri che stanno limando gli ultimi dettagli delle nuove moto che saranno protagoniste del Mondiale MotoGP 2019. Come consuetudine sono già state fissate le date dei test pre-stagionali e, non ultime, anche quelle delle presentazioni ufficiali delle nuove moto. Se la Honda ha deciso che sarà il 23 gennaio la data giusta per togliere i veli al nuovo mezzo di Marc Marquez e ...

MotoGp 2019 : la presentazione della nuova Ducati il 18 gennaio - la Yamaha il 4 febbraio : Il Mondiale 2019 si avvicina e i team annunciano le date in cui presenteranno le rispettive squadre: il 23 gennaio toccherà alla Honda del campione del mondo Marc Marquez e del neoarrivato Jorge Lorenzo, ma prima sarà il turno della Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. La nuova Rossa di Borgo Panigale verrà svelata il 18 gennaio a Neuchatel ...

Top&Flop – Applausi per Marquez e Rossi - disastro Yamaha : promossi e bocciati in MotoGp [GALLERY] : Marquez, Dovizioso e Valentino Rossi promossi, tra i bocciati… la Yamaha: ecco i Top&Flop di SportFair della stagione 2018 di MotoGp Il 2018 ha regalato puro spettacolo in pista: i motori sono stati protagonisti indiscussi per una stagione di fuoco, fatta di sfide, cadute, bagarre in pista e botta e risposta fuori dalla pista. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, ...

MotoGp : Ducati in arrivo il 18 gennaio - a febbraio la Yamaha : ROMA - La Honda ha "prenotato" il 23 gennaio, ma prima della casa giapponese sarà la Ducati a presentare la nuova livrea. L'appuntamento è stato fissato il 18 gennaio 2019, a Neuchatel, in Svizzera, ...

MotoGp - Un sincero Marquez risponde alle domande dei fan - Marc tra preoccupazioni e certezze : 'io alla Yamaha?' : Non cambio per ora, secondo molti avrei cambiato squadra l'anno scorso, ma sto bene dove sono adesso ', ha affermato con certezza il campione del mondo di MotoGp prima di augurare a tutti un felice ...

MotoGp – Un sincero Marquez risponde alle domande dei fan - Marc tra preoccupazioni e certezze : “io alla Yamaha?” : Dal dolore alla spalla al tanto chiacchierato futuro in Yamaha: Marc Marquez risponde alle domande dei fan in una diretta Instagram Amici, fratelli e piccoli compagni a quattro zampe, Marc Marquez ha mostrato un po’ ai suoi fan come ha trascorso qualche ora della sua giornata, rispondendo alle loro domande in una diretta Instagram. Il sette volte campione del mondo sta recuperando dall’operazione alla spalla a cui si è dovuto ...

MotoGp - Franco Morbidelli : 'La Yamaha? Una moto dolce - sembra di guidare sul burro' : Dopo un primo anno di ambientamento, in cui il campione del mondo della moto2 2017 ha faticato ad adattarsi alla guida molto violenta e aggressiva della Honda del team Marc VDS, 'Morbido' sembra ...

MotoGp - la Yamaha esce allo scoperto : ecco quando verrà presentata la nuova M1 : La Casa di Iwata ha reso noto il giorno in cui verranno accesi i riflettori la M1 con cui Valentino Rossi andrà a caccia del decimo titolo Tutti i big team della MotoGp stanno ufficializzando la data di presentazione delle moto 2019, svelando anche la location in cui verrà svolta la cerimonia. Alessandro La Rocca/LaPresse La Yamaha ha scelto Jakarta per l’unveiling della nuova M1 di Maverick Viñales e Valentino Rossi, fissando come ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «A Sepang vorrei trovare una moto più forte» : Se ci riusciremo potremo tornare competitivi ' ha proseguito ai microfoni di Sky Sport. DIETRO CAIROLI Poi il Dottore si è focalizzato sull'ennesima vittoria nella competizione di Monza, dove ha ...

MotoGp 2019 - Rossi : 'Vorrei ritrovare una Yamaha più forte. Bagnaia e Morbidelli non vedono l'ora di battermi' : Si chiude in bellezza il 2018 di Valentino Rossi, dominatore del 40° Rally di Monza, ma il Dottore ha già la testa al 2019: "I test in programma a febbraio a Sepang saranno molto importanti, perchè ci ...