MotoGP | Pedrosa operato | clavicola ancora lesionata

MotoGP - Dani - che sfortuna! Pedrosa costretto ad operarsi : un brutto infortunio manda ko la clavicola dello spagnolo : Pedrosa ha da subito dichiarato di non voler rimanere lontano dal mondo delle due ruote e, presto, ha trovato un accordo con la KTM come collaudatore. AFP/LaPresse Il pilota spagnolo deve però ...

MotoGP – Dani - che sfortuna! Pedrosa costretto ad operarsi : un brutto infortunio manda ko la clavicola dello spagnolo : La clavicola di Dani Pedrosa non ce la fa più: lo spagnolo costretto ad operarsi, il ritorno in moto come collaudatore della KTM adesso è lontano 2019 amaro per Dani Pedrosa: la sfortuna sembra perseguitare lo spagnolo anche dopo il suo ritiro dalle corse. Il pilota ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGp l’anno scorso e, a novembre, ha disputato il suo ultimo Gp della carriera. Pedrosa ha da subito dichiarato di non voler rimanere ...

MotoGP KTM - nessuna wild card per Pedrosa : ROMA - Non ci sarà nessuna wild card per Dani Pedrosa nel 2019 in MotoGp. È quanto ha spiegato Pit Beirer, direttore dell'area motorsport alla KTM, casa con la quale il pilota spagnola attualmente è ...

MotoGP - da Aleix Espargarò a Dani Pedrosa : il cambio di… sport è uno scherzo riuscito benissimo [GALLERY] : I piloti spagnoli hanno sfruttato il ‘Dìa de los inocentes’ per prendere in giro i propri fan: Aleix Espargarò e Dani Pedrosa i più sorprendenti Tante notizie, annunci ufficiali e tifosi sempre più spiazzati. Ma cosa succede alla MotoGp? Prima l’addio di Aleix Espargarò per darsi al ciclismo, poi la rivelazione di Pedrosa sui propri canali social: “ho deciso di accettare l’offerta della Red Bull, dal 2020 ...

MotoGP - che frecciata di Pedrosa a Marquez : fischiano le orecchie del campione del mondo : Dopo la piccata risposta a Puig, Pedrosa ha qualcosa da ridire anche nei confronti del campione del mondo Marc Marquez Un documentario per raccontare la propria carriera, soffermandosi non solo sulle vittorie ma anche sui momenti bui. Sconfitte ed infortuni, ostacoli obbligatori quando la gloria la si cerca in sella ad una moto. AFP/LaPresse Dani Pedrosa è tuttavia un pilota atipico, esile ma al tempo stesso complicato da tener dietro, ...

MotoGP - da Marquez a Pedrosa : a ogni pilota la sua curva : Il circuito di Jerez è stato l'ultimo in ordine di tempo a intitolare una curva a un pilota, ovvero Dani Pedrosa. Scopriamo quali sono gli altri campioni ad avere avuto tale onore JEREZ DEDICA UNA ...

MotoGP - splendido omaggio per Dani Pedrosa : intitolata all’ex pilota della Honda la curva 6 del circuito spagnolo : Il sindaco di Jerez ha annunciato ieri che l’ex Dry Sack è adesso la curva Pedrosa, uno splendido riconoscimento per l’ex pilota della Honda Serata speciale quella di ieri per Dani Pedrosa, il sindaco di Jerez infatti ha reso noto di aver intitolato la curva 6 all’ex pilota della Honda ritiratosi al termine della scorsa stagione. Prima chiamata Dry Sack, quel punto del circuito spagnolo è stato reso famoso dal contatto ...

MotoGP Pedrosa : «Non capisco le parole di Puig» : ROMA - Dani Pedrosa, che non ha ottenuto il rinnovo con la Honda dopo 18 anni di carriera, ha risposto alle parole del suo ex team manager, Alberto Puig. Gli è stato preferito Jorge Lorenzo. Puig, in ...

MotoGP - Daniel Pedrosa risponde ad Alberto Puig : 'Critiche improvvise e curiose' : Dubitare della voglia di un pilota di diventare campione non si adatta a chi si dedica a questo sport. Mi sarebbe piaciuto che tutto il risentimento che sta dimostrando ora nei miei confronti me l'...