MotoGp – Dani | che sfortuna! Pedrosa costretto ad operarsi | un brutto infortunio manda ko

MotoGp - Jorge Lorenzo distrugge Danilo Petrucci e il suo manager : parole di fuoco del maiorchino [FOTO] : Il pilota spagnolo ha risposto per le rime al manager del ternano, che aveva lanciato a sua volta una frecciatina all’indirizzo del maiorchino Jorge Lorenzo è tornato alla carica, questa volta mettendo nel mirino Danilo Petrucci a causa delle parole rilasciate dal suo manager. FAlePhoto Interrogato sulle differenze tra il maiorchino e il ternano, l’agente di quest’ultimo non ha esitato a rispondere in maniera pungente, ...

MotoGp - da Aleix Espargarò a Dani Pedrosa : il cambio di… sport è uno scherzo riuscito benissimo [GALLERY] : I piloti spagnoli hanno sfruttato il ‘Dìa de los inocentes’ per prendere in giro i propri fan: Aleix Espargarò e Dani Pedrosa i più sorprendenti Tante notizie, annunci ufficiali e tifosi sempre più spiazzati. Ma cosa succede alla MotoGp? Prima l’addio di Aleix Espargarò per darsi al ciclismo, poi la rivelazione di Pedrosa sui propri canali social: “ho deciso di accettare l’offerta della Red Bull, dal 2020 ...

MotoGp - splendido omaggio per Dani Pedrosa : intitolata all’ex pilota della Honda la curva 6 del circuito spagnolo : Il sindaco di Jerez ha annunciato ieri che l’ex Dry Sack è adesso la curva Pedrosa, uno splendido riconoscimento per l’ex pilota della Honda Serata speciale quella di ieri per Dani Pedrosa, il sindaco di Jerez infatti ha reso noto di aver intitolato la curva 6 all’ex pilota della Honda ritiratosi al termine della scorsa stagione. Prima chiamata Dry Sack, quel punto del circuito spagnolo è stato reso famoso dal contatto ...

MotoGp - Daniel Pedrosa risponde ad Alberto Puig : 'Critiche improvvise e curiose' : Dubitare della voglia di un pilota di diventare campione non si adatta a chi si dedica a questo sport. Mi sarebbe piaciuto che tutto il risentimento che sta dimostrando ora nei miei confronti me l'...

MotoGp : la Honda regala due moto a Dani Pedrosa nel 'Thanks Day' : Come ogni anno, Honda ha organizzato in Giappone un fine settimana per ringraziare del lavoro svolto tutti i piloti e gli uomini che fanno parte del mondo motorsport. Questo 2018 è stato marchiato indelebilmente dal saluto a Dani Pedrosa , per il quale è stato istituito uno speciale 'Thanks Day' insieme a tutti i suoi tifosi nipponici. Non solo: ...

MotoGp : Daniel Pedrosa salirà in sella alla KTM a dicembre nelle vesti di collaudatore : Non è ancora finito per la KTM l’anno di lavoro in preparazione al prossimo Mondiale di MotoGP. La scuderia austriaca, entrata non da molto a far parte nella classe regina, ha bisogno di lavorare molto sulla propria moto. La RC16 necessita di un grande sviluppo e così vedremo lo spagnolo Daniel Pedrosa, nel ruolo di collaudatore, in sella alla due ruote. Il fine è chiaro: fornire dei feedback utili sulla base della grande esperienza ...

MotoGp - i test di Jerez per la stagione 2019 : 1° Danilo Petrucci - 2° Andrea Dovizioso - 3° Takaaki Nakagami : LIVE 17:37 28 nov I tempi della 1giornata di test a Jerez 17:32 28 nov Si chiude la prima giornata di test a Jerez. Doppietta Ducati: il più veloce è Petrucci davanti a Dovizioso. Nakagami chiude ...

MotoGp – Nordica omaggia Pedrosa : un paio di scarponi Promachine per l’ultima gara stagionale di Dani : Nordica rende omaggio a Daniel Pedrosa: il campione chiede di testare i nuovi Promachine, la sfida ora è sulla neve Lo sci e le moto sono due mondi diversi ma che hanno in comune la passione e la grinta con cui gli atleti scendono in pista. In occasione dell’ultima gara stagionale e dell’ultima della carriera di Pedrosa Nordica ha donato un paio di Promachine: era stato lo stesso atleta ad esprimere la voglia di provare gli scarponi ...

MotoGp - Inizia la nuova avventura di Petrucci : Danilo indossa finalmente l'abbigliamento Ducati ufficiale : Danilo Petrucci indossa per la prima volta l'abbigliamento della Ducati ufficiale: a Valencia Inizia la nuova avventura del pilota ternano E' terminata la stagione 2018 di MotoGp: Marc Marquez è il ...

MotoGp – Ritiro Pedrosa : applausi ed abbracci per Dani - il commovente omaggio dei meccanici [VIDEO] : Dani Pedrosa alla sua ultima gara da pilota professionista: il box Honda gli rende omaggio con abbracci ed applausi fragorosi Con il Gp di Valencia 2018 si conclude l’esperienza da pilota professionista di Dani Pedrosa. Il motociclista spagnolo, dopo una carriera con all’attivo tre mondiali vinti, ha deciso di appendere il casco al chiodo e di dedicarsi ad un lavoro dietro le quinte della MotoGp. Prima di iniziare la sua nuova ...

MotoGp - Dani Pedrosa chiude la sua carriera a Valencia : ecco il gesto di Valentino Rossi [VIDEO] : Il pilota pesarese si congratula con lo spagnolo al termine del Gp di Valencia, ultima sua gara nel Motomondiale Un gesto vero e sincero, utile a salutare Dani Pedrosa che dice addio alla MotoGp. Valentino Rossi dimostra ancora una volta la sua semplicità, anche dopo un risultato deludente arrivato al termine di una gara condotta in maniera impeccabile. La caduta non rovina comunque una prestazione esaltante, resa ancora più bella dal ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Dovizioso sul bagnato nella classifica combinata - Valentino Rossi (14°) fuori dalla Q2 : Danilo Petrucci è stato il migliore delle prove libere 3 del GP di Valencia, ultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro della Ducati Pramac ha siglato il crono di 1’39″712 confermandosi estremamente performante sul bagnato. Anche questa sessione infatti si è svolta con la presenza della pioggia e l’umbro ha fatto vedere di saperci fare. Alle sue spalle, nella classifica combinata, Marc Marquez (1’39″767) ...

MotoGp – Pedrosa festeggiato ai box : il team Honda lancia in aria Dani - c’è anche il papà di Marquez! [VIDEO] : Dani Pedrosa festeggiato dal suo team prima della sua ultima gara da pilota professionista, lo spagnolo issato in aria dai meccanici e tecnici Honda tra cui spunta anche il papà di Marc Marquez Per Dani Pedrosa questo weekend, all’insegna del campionato di MotoGp, è speciale. Per lo spagnolo il Gp di Valencia rappresenta la sua ultima gara da pilota professionista. Il pilota della Honda ha annunciato ad inizio stagione il suo ritiro ...