Morto Paolo Paoloni | il Megadirettore Galattico di Fantozzi | volto elegante | e feroce | di

Lutto nel mondo del cinema : è Morto Paolo Paoloni - il megadirettore galattico di Fantozzi : Un grande attore del panorama cinematografico italiano ci ha lasciati proprio in queste ore: si tratta di Paolo Paoloni, l'indimenticabile megadirettore galattico della saga di Fantozzi, personaggio che lo ha reso famoso al grande pubblico. Oltre che un grande artista, il celebre interprete del Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam è stato un uomo dai modi raffinati e gentili. Fu scoperto da Luciano Salce e, a partire dal 1968, ha lavorato in ...

Morto Paolo Donati - addio a 78 anni al musicologo che inventò programmi cult alla radio : Si è spento ieri in una clinica romana Paolo Donati, musicologo ed esperto di lirica. In Rai è stato una figura fondamentale, fondatore alla radio pubblica di trasmissioni come "La Barcaccia", vero e proprio cult per appassionati melomani, da cui nacque un'idea di divulgazione della musica classica e della lirica colta e lieve allo stesso tempo.Continua a leggere

Lutto per Paolo Bonolis e ‘Avanti un altro’ : Morto il valletto Michelone : Lutto per Paolo Bonolis e per gli affezionati del programma ‘Avanti un altro’, Michele Volpe, detto “Michelone“, è morto nella notte scorsa. Si è spento a 47 anni nella casa in cui viveva con il figlio Manuel e con la madre. Secondo quanto riportato dal quotidiano online ‘Terni in rete’, che ha dato la notizia della sua morte, la causa del decesso sarebbe da attribuire all’eccessiva stazza del suo corpo. Da quando era arrivato a ...

Paolo Bonolis in lutto - Morto a 47 anni Michelone - lo storico valletto di Avanti un altro : la sua triste fine : Addio a uno dei volti più amati di Avanti un altro, accanto a Paolo Bonolis: è morto, a soli 47 anni, Michele Volpi, noto ai telespettatori con l'affettuoso soprannome Michelone. L'uomo è stato trovato senza vita nel letto della sua casa, dove viveva con il figlio Manuel e la madre. Secondo il sito

Tifoso Morto : Giampaolo - servono regole : ANSA, - GENOVA, 28 DIC - "Gli scontri di Milano? Il mio commento si andrebbe ad aggiungere a tantissimi altri e così non si va da nessuna parte: non voglio accodarmi. Ci vogliono le regole e il ...

"un Morto ogni tanto" - Paolo Borrometi presenta a Lecce il suo libro : Lecce - 'ogni tanto un murticeddu , vedi che serve! Per dare una calmata a tutti!'. Nelle intercettazioni l'ordine è chiaro: Cosa Nostra chiede di uccidere il giornalista che indaga sui suoi affari. ...