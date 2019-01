Morto Fernando Aiuti | immunologo anti-Aids «Caduto dalle scale» I pm | ipotesi suicidio

Addio a Fernando Aiuti - è Morto dopo una caduta dalle scale : È morto l'immunologo Fernando Aiuti, pioniere della ricerca e della lotta contro l'Aids. Era ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.Sulla morte dell'immunologo, 83 anni, fondatore dell'Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids) ha aperto un'inchiesta la procura di Roma: come riporta il Messaggero, "la pm Laura Condemi è andata a fare un sopralluogo in ospedale, l'ipotesi è che si sia suicidato". ...

Fernando Aiuti - Morto l’immunologo che si batteva per sconfiggere l’Aids e i pregiudizi : Voleva sconfiggere la malattia del secolo, così fu chiamata l’Aids, e si era battuto da uomo e scienziato contro il pregiudizio che mortificava sieropositivi e malati. Fernando Aiuti, 83 anni, professore e fondatore dell’Anlaids, l’associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids, è morto questa mattina al policlinico Gemelli. Sul caso indaga la procura di Roma: la pm Laura Condemi è sul posto perché l’ipotesi è che il ...

Morto l’immunologo Fernando Aiuti - non si esclude il suicidio : È Morto a Roma, al Policlinico Agostino Gemelli, il famoso immunologo Fernando Aiuti, pioniere della ricerca e della lotta contro l’Aids, fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids): aveva 83 anni. Sul decesso è stato aperto un fascicolo di indagine dalla procura e non si esclude si sia trattato di un suicidio. “E’ Morto Fernando Aiuti, il mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo, ...

È Morto l’immunologo Fernando Aiuti - famoso per le sue iniziative contro l’AIDS : Fernando Aiuti, immunologo e fondatore dell’Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS, è morto mercoledì 9 gennaio al Policlinico Gemelli di Roma, aveva 83 anni. Laureato in medicina presso l’Università La Sapienza di Roma all’inizio degli anni Sessanta, Aiuti si

