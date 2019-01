Mobilità 2019 Personale Ata, ultime notizie al 9/01

scuolainforma

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Vediamo dettagliatamente le disposizioni relative allaper ilA.T.A. relativamente agli anni scolastici per il triennio/22, contenute nel CCNIAta in attesa di sede di titolarità Le disposizioni si applicano alA.T.A appartenente al ruolo provinciale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.Può partecipare ai movimenti, con stesse modalità, anche ilATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in attesa della sede di titolarità, e precisamente:ildella Croce rossa italiana e degli Enti di area vasta che transita nel comparto scuola nei ruoli ATA nel corso dell’anno scolastico 2017/18; • ildocente non idoneo e delle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli ATA. Per acquisire la sede definitiva di titolarità, a domanda, ...