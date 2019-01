Milano Barcellona | risultato finale 85-90 | | James non basta | l' Olimpia perde in casa

Basket - Eurolega : scivolone Milano - il Barcellona espugna il Forum e allunga in classifica : Nona sconfitta stagionale in Eurolega per l' AX Armani Exchange Olimpia Milano . Nel giorno del suo 83esimo compleanno, l'Olimpia è costretta ad alzare bandiera bianca al Forum di Assago contro il ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano sbatte sulla difesa del Barcellona di un super Heurtel : Il Barcellona di Svetislav Pesic espugna il Mediolanum Forum di Assago con un’ottima partita, in cui batte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano col punteggio di 85-90. Gli uomini di Simone Pianigiani incassano la nona sconfitta in quest’edizione di Eurolega e vengono raggiunti da Panathinaikos e Bayern Monaco all’ottavo posto in classifica. Non bastano ai padroni di casa i 20 punti di Vladimir Micov e Mike James, i 16 di ...

DIRETTA/ Milano Barcellona - risultato live 57-63 - : streaming e tv - Heurtel allunga per gli ospiti - Eurolega - : Eurolega, DIRETTA Olimpia Milano Barcellona: info streaming, risultato live e cronaca in DIRETTA della sedicesima giornata di Eurolega di basket

LIVE Milano-Barcellona - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Comincia oggi, mercoledì 9 gennaio, una settimana delicatissima per il cammino di Milano nell’Eurolega 2018-2019 di basket. Questa sera alle ore 20.45 l’Olimpia sfida al Forum il Barcellona nella 17a giornata della massima competizione europea, in uno scontro diretto di fondamentale importanza per la rincorsa ad un posto nei playoff. La squadra allenata da Simone Pianigiani dovrà fare a meno di Nemanja Nedovic e Kaleb Tarczewski, mentre sarà in ...

