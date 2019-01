Milan | Sarri non molla Higuain | il Chelsea riflette Il Psg prepara l' offerta per Allan

Calciomercato Milan / Ultime notizie - Sarri : "Higuain non arriva - c'è Morata". Tramonta lo scambio? : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Maurizio Sarri smentisce ogni ipotesi di scambio tra Gonzalo Higuain e Alvaro Morata.

Boom Milan - Sarri offre uno scambio clamoroso : Morata per Higuain! : Morata per Higuain, è l’idea di Maurizio Sarri per riavere il suo pupillo stavolta in maglia Chelsea dopo il periodo al Napoli: il Milan ci pensa La notizia che sta infiammando casa Milan è davvero clamorosa: Sarri vuole Higuain al Chelsea a tutti i costi! Il tecnico dei Blues, secondo quanto rivelato da Skysport, avrebbe deciso di offrire al Milan niente poco di meno che Alvaro Morata come contropartita tecnica. Senz’altro ...

Christensen resta al Chelsea - niente da fare per il Milan : per Sarri il difensore è incedibile : Sembrava esserci – nei giorni scorsi – ben più di uno spiraglio per portare Andreas Christensen al Milan, ma a quanto pare il giovane difensore danese resterà al Chelsea. Complice le assenze, per infortunio, di Romagnoli, Musacchio e Caldara, la dirigenza rossonera aveva pensato di intervenire sul mercato di gennaio per regalare a Gattuso un altro difensore. Quello di Christensen era il nome in cima alla lista di Leonardo e Maldini, i quali – ...

Milan Fabregas : si può? Sarri dice no : Milan Fabregas: Sarri SI SBILANCIA- Negli ultimi giorni il nome di Francesc “Cesc” Fabregas è salito alla ribalta per quanto riguarda il calciomercato del Milan. I rossoneri, complici anche gli infortuni di Biglia e Bonaventura, sono alla ricerca di un altro centrocampista centrale, e la scelta pare essere caduta sul regista del Chelsea. In questa […] L'articolo Milan Fabregas: si può? Sarri dice no proviene da Serie A News ...

Fabregas cerca la via di fuga per il Milan : "Voglio giocare di più - ne ho parlato con Sarri" : La trattativa per portare Cesc Fabregas al Milan , già a gennaio, non è più un mistero. Da Londra è arrivato un altro segnale: "Sto bene a Stamford Bridge, ma è chiaro che ogni calciatore vorrebbe ...

Milan - le rivelazioni dell’ex Galliani : “Sarri e Giampaolo nella mia lista quando ero in rossonero” : Durante la trasmissione di Radio CRC, è intervenuto Adriano Galliani, ex dirigente del Milan ora al Monza di Berlusconi. L’ex ad rossonero ha parlato di alcuni retroscena chiamando in causa personaggi che ora si stanno facendo strada nel mondo del calcio: “Provato a portare Sarri al Milan? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere (ride […] L'articolo Milan, le rivelazioni dell’ex Galliani: “Sarri e Giampaolo nella ...

Serie A - Ancelotti nel segno di Sarri : già 10 punti in rimonta. Milan - quanti punti persi nelle prime 12... : Pausa delle Nazionali. Sinonimo di riposo e riflessione per gli allenatori di A. Una decina di giorni per ricaricare le pile e tirare le somme di queste prime 12 uscite stagionali. C'è chi, come ...