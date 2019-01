Milan | Rivaldo accoglie Paquetà | ' Te lo meriti | farai grandi stagioni'

Rivaldo a Paquetà : 'Tutti vorrebbero giocare nel Milan - lo hai meritato' : 'Congratulazioni per il tuo trasferimento al Milan, te lo meriti per tutto quello che hai fatto in Brasile. Adesso inizia una nuova vita per te. Stai entrando in uno dei migliori club del mondo dove ho avuto la fortuna di giocare, insieme a tanti brasiliani. Ora è il tuo turno e sono sicuro che farai grandi stagioni. Il Milan è una famiglia dove qualsiasi giocatore vorrebbe giocare. Un ...