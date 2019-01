Milan | Piatek e Morata sempre nel mirino Ma c' è il freno Uefa

Milan-Piatek : ora spunta anche il Real Madrid - cifra shock : MILAN PIATEK- Secondo quanto riportato da “Sportnews.eu“, il Real Madrid starebbe valutando la possibilità di strappare Piatek al Genoa sbaragliando la concorrenza italiana ed estera intorno al promettentissimo attaccante polacco. Le ultime indiscrezioni parlano di una cifra shock da circa 70 milioni di euro. Il Milan osserva interessato. La sensazione è che il club rossonero […] L'articolo Milan-Piatek: ora spunta anche il ...

Milan - la verità sull'operazione Piatek : Secondo Sky Sport , per Krzysztof Piatek il Milan non ha fatto offerte al Genoa ma si è solo informato. Un'operazione ancora non imbastita ma una semplice richiesta di informazioni.

Milan - chieste informazioni per Piatek : Come riportato da Sky Sport , il Milan si è solo informato per Piatek . Nessuna accelerazione, la società rossonera ha solo sondato il terreno come hanno fatto tutte le big italiane.

Calciomercato Milan - Piatek l’alternativa a Higuain : Calciomercato Milan, IDEA Piatek PER GIUGNO- Il ds del Genoa Perinetti ha affermato che in questa sessione di mercato nessun big lascerà la Liguria, facendo però intendere che a giugno ci saranno delle importanti operazioni in uscita. I big di Prandelli, per ora, rimangono dove sono, ma tra sei mesi sono pronti a cambiare casacca. […] L'articolo Calciomercato Milan, Piatek l’alternativa a Higuain proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...

Il mercato del Milan entra nel vivo : assalto al "pistolero" Piatek : Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore generale rossonero Leonardo ha già avviato i primi contatti con il Genoa per bruciare la concorrenza in vista di giugno , quando l'attaccante del Grifone ...

Calciomercato Milan : grandi nomi in ballo - mentre per giugno assalto a Piatek : Il Calciomercato del Milan è entrato nel vivo, con la necessità per Maldini e Leonardo di rinforzare la rosa di Gattuso al fine di consentire ai rossoneri di duellare fino all'ultimo per conquistare un posto nella prossima Champions League. grandi manovre per i rossoneri: assalto a Piatek in estate Il Milan continua a stare in pressing per Krzysztof Piatek, attaccante polacco del Genoa, sul quale c'è però la forte concorrenza della Roma. ...

Serie A - Top & Flop fino alla 17esima giornata : Piatek sempre più ‘pistolero’ e Quagliarella eterno - errori di mercato in casa Torino e Milan : Si avvicina la fine dell’anno ed è il momento dei primi bilanci sul campionato di Serie A, in attesa della 18^ giornata del massimo torneo italiano che si preannuncia scoppiettante. La Juventus sta dominando in lungo ed in largo, i bianconeri hanno sempre vinto mentre solo il Genoa è riuscito a strappare un risultato positivo. L’unica squadra in grado di tenere il passo dei bianconeri è sicuramente il Napoli, stagione ...

Diretta Milan-Genoa di stasera in onda su Sky : Higuain sfida Piatek : stasera è in programma una sfida interessante a San Siro: Milan-Genoa. Si tratta del recupero della prima giornata di Serie A, che fu rinviata a causa della tragedia del ponte Morandi di Genova. Per i rossoneri sara' un match importante che permettera' di risalire in classifica ed eventualmente agguantare il quarto posto, attualmente occupato dalla Lazio. Vincendo, dunque, si andrebbe a ridurre la distanza dalle prime classificate tra cui Napoli ...

Milan-Genoa - le probabili formazioni e dove vederla in tv : Piatek vs Higuain : dove vederla IN TV - Milan-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport e sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A sia sul satellite , 202, , sia sul digitale terrestre , 373, , oltre che sul ...