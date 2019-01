Migranti | sbarco a Malta Salvini | ' La Ue agevola il lavoro a scafisti e Ong'

49 Migranti - sì a sbarco e redistribuzione in 8 Paesi : c'è anche l'Italia : È una testimonianza di fallimento dello Stato, la politica non dovrebbe mai essere fatta a spese dei bisognosi. Grazie a tutti quelli che erano con noi in questi giorni». Le divisioni nel Governo ...

Malta : c'è accordo per sbarco Migranti : 12.13 Il premier maltese Muscat ha annunciato il via libera all'accordo europeo sui migranti delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, da settimane in mare con 49 migranti. Malta trasferirà sulle proprie navi i migranti che saranno redistribuiti tra 8 Paesi Ue, tra cui l'Italia. "L'operazione per trasferire i migranti sulle navi delle nostre forze armate -ha detto Muscat- inizierà il prima possibile".

Migranti - Conte : «Nessuno sbarco? Limite a rigore - manderò un aereo». Ira Salvini : «Stop a Ong - non mollo» : Arrivata al diciottesimo giorno, l'odissea dei 49 Migranti bloccati a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye al largo di Malta fa deflagrare lo scontro all'interno del governo e porta...