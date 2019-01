Migranti | Moavero | ' urgente vera politica comune europea'

Migranti - Moavero : "Sea Watch non è in agenda di ministri Ue" : 'Sea Watch? Non è prevista all'ordine del giorno, non è detto se ne debba discutere.' Così il Ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, risponde alle domande dei giornalisti arrivando al ...

Moavero si veste da anti-Lega : "Non chiudiamoci ai Migranti" : Governo Conte, abbiamo un problema. Forse. La spina nel fianco dell'eseutivo gialloverde potrebbe chiamarsi Enzo Moavero Milanesi, ministro degli Esteri in quota "Quirinale" che ieri era ospite al Forum Med- Mediterranean dialogues organizzato dall'ex premier Paolo Gentiloni.Nulla di strano in questo, per carità. E passi pure che Moavero ha pubblicamente elogiato il piddino perché "queste sono iniziative concrete, non di facciata e il merito di ...

Migranti - Moavero : "No a ottuse chiusure" : 19.32 "Di fronte a un migrante economico non si deve restare ottusamente chiusi, ci deve far porre domande, capire perché fugge, intensificare iniziative per lo sviluppo e mettere fine al traffico degli esseri umani". Così interviene il ministro degli Esteri Moavero Milanesi ai Med Dialogues. "Attenti a una romantica idea di una nostalgica Mitteleuropa,frazionata,con pericolo di nazionalismi come nel passato recente",dice."Il ...

Rome-Med - Moavero fa l'anti-Salvini : "Di fronte ai Migranti economici non si deve essere ottusamente chiusi" : Da Palermo a Roma. Cambiano le città, ma il filo conduttore che le lega è lo stesso: il Mediterraneo. Dalla Conferenza per la Libia alla quarta edizione di "Rome MED- Mediterranean Dialogues"- il meeting internazionale promosso dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e dall'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) apertosi oggi al Grand Hotel Parco dei Principi, nel cuore della capitale - ...