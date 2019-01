Migranti in 8 paesi | Italia inclusa Salvini | Non autorizzerò nessuno

Sea Watch - si allo sbarco a Malta : i Migranti in 8 Paesi - pure in Italia : Dopo 19 giorni si concretizza una soluzione per i 49 migranti a bordo delle due navi Ong. E' il premier di maltese Muscat, stamattina, a dare l'annuncio: lo sbarco dalle due navi è questione di ore -

Migranti : vicina soluzione per navi Ong - sei i Paesi Ue pronti ad accogliere : Per l'Italia invece le fonti preferiscono non pronunciarsi, vista la costante evoluzione della politica interna del Paese, spiegano. Accettando di ridistribuire solo i Migranti che hanno più ...

Oggi Consiglio Ue : 49 Migranti in attesa |10 Paesi pronti - ma Malta vuole garanzie : Spiraglio per i 49 migranti sulle navi Sea Watch e Sea Eye. Dieci Paesi si sono offerti di ricevere i migranti se Malta aprirà i suoi porti per lo sbarco. Ma La Valletta chiede che siano ridistribuiti altri 249 profughi salvati nei giorni scorsi. Oggi vertice a Bruxelles. Salvini a "Quarta Repubblica": "Qui non viene nessuno".

Migranti - alcuni Paesi pronti a ospitare i Migranti se Malta apre i propri porti : Grande attesa a Bruxelles per il Consiglio dei ministri degli Affari generali Ue : sul tavolo certamente la questione migranti, con le navi delle ong Sea Watch e Sea Eye in emergenza al largo di Malta.