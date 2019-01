Migranti | appello Meloni a Salvini | basta governo con M5s

Appello dei Migranti della Sea Watch : 'Non lasciateci in mare' : Roma, 9 gen., askanews, - 'Non vogliamo più stare qui in mezzo alle tempeste, per favore. Ci fa stare male, a tutti e 32, in una sola stanza della barca, come animali, questo non è giusto. Ci sono ...

Sea Watch e Sea Eye - appello della Ue : 'Fate sbarcare subito i Migranti' : Sulla sorte dei migranti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye 'proseguiamo i contatti intensi con gli Stati membri', ieri nella riunione degli ambasciatori dei 28 ci sono state 'discussioni ...

Migranti - appello Nugnes a Colle e Conte : 13.19 La senatrice del M5S Nugnes chiede l' intervento di Conte e Mattarella sul caso dei 49 Migranti bloccati da giorni su due navi Ong, al largo di Malta, in attesa di trovare un porto sicuro dove essere sbarcati. "Credo che il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica, insieme al ministro Toninelli, possano e debbano sbloccare una situazione che si è protratta ormai miserevolmente da fin troppo tempo", dice Nugnes. A bordo ...

Papa Francesco - il macellaio star dei social umilia il pontefice : ignorato l'appello sui Migranti : l'appello di Papa Francesco ai politici europei in solidarietà ai 49 naufraghi a bordo della nave Sea Watch è stato letteralmente ignorato dalla stragrande maggioranza dei siti di informazione mondiale, tranne da quelli italiani. Come ha sottolineato Franco Bechis sul Tempo, delle parole del Papa no

Migranti - Germania pronta ad accogliere. Appello Sea Watch : 'Siamo allo stremo' : Berlino pronta ad accogliere una parte dei Migranti delle imbarcazioni Sea Watch e Sea Eye. ' Il governo tedesco ha manifestato molto presto la sua disponibilità a partecipare' all'accoglienza dei ...

Migranti - appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani chiusi'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Migranti sulle navi - l’appello del Papa : Messa d’Epifania, la richiesta di aiuto per «le persone salvate nel Mediterraneo e in cerca di un porto sicuro»

Migranti - l'appello del Papa per i 49 in mare. Ma Salvini non arretra : Il ministro dell'Interno: "Porti chiusi a chi non rispetta le leggi". Di Maio: "La linea la decide il governo intero"

Sea Watch e Sea Eye - appello di Papa Francesco : “Siate solidali e fate sbarcare i Migranti” : L'appello del Pontefice, durante l'Angelus, ai leader dei Paesi europei affinché dimostrino "solidarietà". Ma proprio stamattina Salvini è tornato a insistere: "Porti italiani sono e rimarranno chiusi". Bergoglio annuncia anche la Pasqua 2019: sarà il 21 aprile.Continua a leggere

Migranti sulle navi Ong - l'appello del Papa : solidarietà dai leader Ue : Solo chi lascia i propri «attaccamenti mondani» trova il Signore. Non bisogna inseguire i bagliori del potere, la luce di Dio non è lì, ma nell’«amore umile». Cercando «la ribalta» non si è a servizio del Vangelo. Il Papa lo afferma durante la Messa dell’Epifania nella basilica vaticana. Poi, nel successivo Angelus in piazza San Pietro, Francesco r...

Migranti Sea Watch - l'appello del Papa : "Leader Ue mostrino solidarietà" : Anche Papa Francesco interviene sulla questione di Sea Eye e Sea Watch, le due navi Ong ormeggiate al largo di Malta con 49 Migranti a bordo. E lo fa dal palazzo del Vaticano in occasione del consueto Angelus domenicale."Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicuro dove sbarcare - ha detto Bergoglio dopo la conclusione della preghiera dell'angelo - Rivolgo un ...

Per i Migranti della Sea Watch ci prova Papa Francesco : "Accorato appello ai leader europei" : La Chiesa si sta muovendo con tutte le forze per i migranti del Mar Mediterraneo, guardando con particolare attenzione ai 49 migranti che sono al largo di Malta da diversi giorni sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye. Dopo la Cei, la Fondazione Migrantes, Civiltà Cattolica e molti vescovi e cardinali, tocca a Papa Francesco nel corso dell'Angelus far sentire il suo "accorato appello", finora inascoltato tanto in Italia quanto in ...