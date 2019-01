Migranti a Malta | 25 attesi in Italia Ira di Salvini | «Non autorizzo nulla»

A Malta 49 Migranti : ora in 8 Paesi - Italia compresa | Salvini tuona : serve confronto nel governo : Trovata l'intesa tra diversi Paesi Ue, Malta ha fatto sbarcare i 49 migranti che erano sulle ong Sea Watch e Sea-Eye da 19 giorni. Ora trasferirà i migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. Ira di Salvini che ha preteso un chiarimento nel governo.

A Malta 49 Migranti : ora in 8 Paesi - Italia compresa | Salvini tuona : "Serve subito confronto nel governo" - ma il vertice slitta : Malta trasferirà i migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L'Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Tajani: "Conte batte Salvini"

Sbarcati a Malta i Migranti delle 2 Ong. «Trasferiti anche in Italia» | : È finita l’odissea dei 49 migranti. Ma è polemica nel nostro Paese. Il ministro dell’Interno: «Non sono stato consultato, le scelte si condividono»

Sbarcati a Malta i 49 Migranti | Foto |Andranno in otto Paesi - Italia compresa : Malta trasferirà i migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L'Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Tajani: "Conte batte Salvini"

Malta - i Migranti e le chiacchiere di Salvini : Nell’ira funesta di Matteo Salvini contro l’accordo europeo per redistribuire tra otto paesi Ue, tra i quali l’Italia, i 49 migranti in attesa al largo di Malta si può cogliere non la forza (delle proprie posizioni sulla generale questione degli sbarchi, e del proprio ruolo di vicepremier e titolare

