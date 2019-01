Michele Bravi torna in tv | assurda coincidenza nel film con quanto sta vivendo dopo

La Compagnia del Cigno - Michele Bravi riappare in tv dopo l'incidente stradale (VIDEO) : Nella puntata di La Compagnia del Cigno andata in onda ieri sera su Rai1 era presente anche Michele Bravi. Il cantante, nella fiction scritta e diretta da Ivan Cotroneo, ha interpretato Giacomo, un ragazzo che sembra non riuscire a gestire un passato che condiziona anche il suo presente. Un ruolo che appare avere molte analogie con quello che il cantante sta vivendo negli ultimi mesi. Bravi, infatti, lo scorso novembre è rimasto coinvolto ...

Incidente Michele Bravi - parla il fratello della vittima : "Non ha trovato 5 minuti per chiamarci" : La settimana scorsa Michele Bravi è rimasto coinvolto in un Incidente mortale a Milano: nello schianto è deceduta una donna di 60 anni.L'impatto mortale è avvenuto in zona San Siro. Michele Bravi stava guidando la sua Bmw in car sharing mentre la vittima era su una Kawasaki di grossa cilindrata. La prima ricostruzione parlava di un'inversione a "U" da parte del cantante. Questa tesi, però, è stata smentita dalla difesa che sostiene che l'auto ...

"Non portiamo rancore verso Michele Bravi - ma ci aspettavamo una telefonata". Parla il fratello di Ida - morta nell'incidente : Il 24 novembre, Michele Bravi vincitore della settima edizione di X-Factor rimase coinvolto in un incidente stradale nel quale perse la vita Rosanna Colia. Il cantante, risultato negativo ai test droga e alcool, rischia fino a 7 anni di carcere perché accusato di omicidio stradale. Enzo Colia, 68enne fratello della vittima, in un'intervista a Liberoha sfogato tutto il suo dolore, Parlando dell'incidente.Possiamo capire come stia lui in ...

Michele Bravi affranto dopo l'incidente che ha provocato la morte di una donna : Tra le news più battute dai principali giornali, questa settimana, vi quella concernente il terribile incidente stradale del quale è diventato protagonista il cantante de 'Il Diario degli errori', Michele Bravi. dopo aver realizzato la cruda realtà dello schianto nel quale si è trovato coinvolto in prima persona, il cantante e preparatore degli allievi di Amici di Maria De Filippi si è detto affranto a seguito della morte della donna con la ...

