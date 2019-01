Meteo | torna il freddo | “svolta polare” sull’Italia | temporali e neve

Allerta Meteo Molise : tornano freddo e neve : Dopo una breve tregua nella giornata di oggi, atteso un nuovo peggioramento del tempo in Molise con un sensibile calo delle temperature e neve anche a quote basse. La Protezione civile regionale ha emesso per domani 9 gennaio un’Allerta gialla. Nel corso della giornata sono previste piogge e nevicate al di sopra degli 800-1000 metri con tendenza al calo della quota neve dalla serata sul versante adriatico. L'articolo Allerta Meteo Molise: ...

Meteo - dopo la tregua torna la neve al Sud : ROMA. Le temperature meno rigide e il miglioramento sono momentanei: secondo IlMeteo.it sul nostro Paese tornerà la neve anche a bassa quota. Già nel corso del pomeriggio e della serata di oggi, ...

Meteo Ragusa - nel fine settimana torna il freddo polare : A cominciare da venerdì la colonnina di mercurio tornerà a scendere in provincia di Ragusa. Il freddo polare dovrebbe andar via da lunedì

Meteo - dopo la tregua torna la neve al Sud : Una nuova ondata di maltempo sull'Italia meridionale con temperature rigide al Centro e sul Meridione. Interessate soprattutto le zone adriatiche

Previsioni Meteo - ritornano pioggia e neve : Roma - Pilotata da un minimo di pressione sulla bassa Scandinavia una perturbazione percorre l'Europa da nord verso sud e si addossa all'arco alpino dove inizia a produrre i primi fenomeni oltre confine. Contemporaneamente innesca un richiamo di correnti occidentali sul Tirreno che provoca i primi addensamenti sulle regioni occidentali dello Stivale con le prime piogge al largo di Lazio e Campania, anche con qualche temporale. PROSSIME ...

Meteo : torna la neve nelle regioni del Centro-Sud - nuovo vortice di aria fredda : In queste ore sull'Italia è in arrivo un nuovo vortice di aria fredda. La scorsa settimana le temperature sono scese notevolmente in tutta Italia, anche di 10 gradi sotto la media stagionale e diverse sono state le zone colpite da forti nevicate. Per l'Epifania è arrivato poi un momento di tregua, ma adesso il freddo e le nevicate a bassa quota stanno per ritornare specialmente al Centro-Sud, mentre il Nord continuerà a rimanere al 'secco' come ...

Meteo - tornano gelo e neve sull’Italia. Le regioni più colpite : Rientro a scuola e alle attività lavorative dopo le feste natalizie con temporanea tregua sull’Italia, ma presto il Meteo è destinato a cambiare nuovamente, in questo inizio di un mese di gennaio che si preannuncia piuttosto dinamico. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che anche nel corso di oggi il sole risulterà inizialmente prevalente sul nostro Paese, con cielo che si presenterà sereno in particolare al Nordovest, sulle Isole ...

Meteo - torna la neve nelle regioni del centrosud. Temperature in forte calo : Un nuovo vortice di aria fredda è in arrivo nelle regioni del centrosud: porterà nevicate a quote collinari su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania.Continua a leggere

Meteo - sull’Italia torna il freddo polare : venti forti e altra neve : Dopo la breve pausa dell'Epifania, una irruzione di aria polare proveniente dal Nord Europa si sta abbattendo sull'Italia dal nord est portando un altro carico di vento gelido e neve. Sarà solo il preludio di una settimana caratterizzata da una nuova ondata di maltempo che colpirà in particolare il centro sud.Continua a leggere

Meteo : a febbraio potrebbe tornare Burian - portando neve e freddo sull'Italia : Da qualche giorno l'Italia è sotto la morsa del gelo. Praticamente ovunque le temperature sono scese al di sotto delle medie stagionali, anche di 8-10 gradi e la neve ha fatto la sua prima comparsa rendendo magici i primi giorni dell'anno. La situazione per gennaio e febbraio dovrebbe regale diverse novità, a partire dal possibile ritorno di Burian Il Meteo in Italia per il mese di gennaio La prima settimana del nuovo anno è iniziata con ...

Previsioni Meteo - la Befana stempera il freddo al Sud e riporta il foehn al Nord ma in settimana torna il gelo da est [MAPPE] : 1/21 ...

Previsioni Meteo - la Befana stempera il freddo al Sud e riporta il foehn al Nord ma in settimana torna il gelo da est [MAPPE] : 1/21 ...

Meteo : anticiclone delle Azzorre in grande spolvero - tornano anche nebbie e nubi basse : Dopo tanto maltempo e le prime nevicate in pianura al nord, che hanno permesso al mese di dicembre di porsi "clamorosamente" appena sotto la media mensile a livello termico, è tornato l'anticiclone...

Previsioni Meteo : neve a Milano e piogge al Centro-Sud - venerdì torna il sole : Freddo e neve stanno per colpire la Lombardia. Ma non solo. Tra mercoledi 19 e giovedi 20 la situazione meteorologica peggiorerà anche nel resto del Nord Italia ed in gran parte del Centro-Sud, prima di subire un lieve miglioramento nella giornata di venerdi 21 Dicembre, con il ritorno del sole e del sereno. Fiocchi di neve imbiancano il capoluogo lombardo Criticità ordinaria di allerta, ovvero 'due su quattro': è questo il livello di attenzione ...