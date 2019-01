Meteo Napoli e Campania | nuova ondata di gelo da oggi 9 gennaio

Previsioni Meteo - dal 31 dicembre arriva il gelo : attesa neve anche a Napoli : Siamo oramai giunti alla fine di questo 2018 e con l'arrivo del nuovo anno in molti si chiedono quello che sarà il meteo nei primi giorni del 2019. Emergono giornalmente notizie sulle Previsioni meteorologiche, le quali rivelano che a partire da lunedì 31 dicembre, pare proprio che bisognerà attendersi l'arrivo del gelo e delle prime nevicate anche nella città di Napoli. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, è in arrivo il ...

Natale a Napoli con l'ombrello : allerta Meteo dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per le condizioni di vento e mare a partire dalla mezzanotte. Su tutta la Campania, per l'intera...

Allerta Meteo su Napoli - de Magistris chiude la villa comunale e tutti i parchi : Dopo l'avviso di Allerta emanato dalla Protezione civile della Regione Campania, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha disposto la chiusura precauzionale dei parchi cittadini.

Allerta Meteo Napoli : chiusi tutti i parchi cittadini : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un “avviso di Allerta” valevole a partire dalle ore 10 di domani 9 dicembre e fino alle ore 8 di lunedì 10. Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l’Allerta prevede tra l’altro vento forte per cui il Servizio del Comune “verde della città” ha disposto la chiusura precauzionale dei parchi cittadini. L'articolo Allerta Meteo Napoli: chiusi tutti i ...

Diramata l'allerta Meteo su 7 regioni - scuole chiuse a Napoli : L’Italia sarà al centro di un complesso scenario caratterizzato da diffusi e forti temporali, deboli nevicate a quote...

Allerta Meteo e rischio alberi - domani scuole chiuse a Napoli : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un “avviso di Allerta meteo idrogeologica ed idraulica” valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani martedì 20. Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l’Allerta è di codice arancione e prevede “Precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensita`. Vento localmente forte dai quadranti meridionali, con raffiche ...

Allerta Meteo Napoli - scuole chiuse Martedì 20 Novembre : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un ‘avviso di Allerta Meteo idrogeologica ed idraulica’ valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani Martedì 20. Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l’Allerta è di codice arancione e prevede “Precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Vento localmente forte dai quadranti meridionali, con ...

Napoli - vittoria da pallanuoto a Genova : quando Meteo e buon senso non vanno di pari passo ‘affoga’ lo spettacolo : Nella piscina del Luigi Ferraris, il Napoli supera il Genoa 2-1: la forte pioggia limita le due squadre e ne fa le spese lo spettacolo La pioggia ha deciso di essere la vera protagonista del sabato calcistico in tutto il mondo. In quel legame storico che unisce Genoa all’Argentina, ricordiamo il soprannome ‘Xeneizes’ – ‘Genovesi’ del Boca Juniors, tanto in sudamerica quanto in Italia, la pioggia priva i ...

Napoli - incubo bomba d'acqua : allerta Meteo domenica dalle 11 : La Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 11 di domenica mattina. Su tutta la Campania il livello di criticità idrogeologica connessa...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Venerdì 2 Novembre : allarme Rosso in Veneto - arancione a Roma - Napoli - Palermo e Perugia : Allerta Meteo – La profonda saccatura di origine atlantica, presente sulla penisola iberica, sta convogliando sul nostro Paese intense correnti caldo-umide ed instabili che, nelle prossime ore, determineranno il persistere di condizioni di spiccata instabilità su gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...