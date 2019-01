Messico | Banca mondiale | nel 2019 crescita al 2 per cento

Messico - con una vecchia pistola Nintendo tenta una rapina in banca : catturato : Un uomo qualche giorno fa è entrato in una banca di Hermosillo, in Messico , con una pistola giocattolo NES Zapper, creata da Nintendo per la console NES. Il suo tenta tivo di furto non è andato a buon fine: ben presto le autorità messicane lo hanno identificato e arrestato.Continua a leggere

Messico : uomo cerca di rapinare una banca armato solamente di un Zapper per NES : La fantasia e l'originalità, nello sviluppo di un piano per rubare una banca, sono elementi che non esitiamo a definire imprescindibili. Ha però evidentemente esagerato un uomo in Messico, nella cittadina di Hermosillo, che ha varcato la soglia della filiale locale di una banca armato solo di un Zapper per NES.L'uomo, come potete vedere nell'immagine che trovate in calce riportata da Nintendo Enthusiast, ha tentato maldestramente di camuffare ...