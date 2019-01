Mazda MX-5 30th Anniversary Edition in anteprima mondiale al Chicago Auto Show

Mazda MX-5 - La 30th Anniversary debutterà a Chicago : La Mazda esporrà in anteprima mondiale al Salone di Chicago (9-18 febbraio) la MX-5 30th Anniversary Edition, una versione a tiratura limitata creata per celebrare i tre decenni di storia della roadster giapponese. La kermesse dell'Illinois non è stata scelta a caso. Nel 1989, infatti, il costruttore di Hiroshima presentò la prima generazione della MX-5 proprio a Chicago.Tiratura limitata. Per il momento la Casa non ha diramato ulteriori ...