Maxi operazione anti terrorismo dei Ros | 15 arresti in tutta Italia

Maxi rissa al veglione di Bagnoli - Gerardo è fuori pericolo dopo l'operazione : 'Ringrazio chi mi vuole bene' : Migliorano le condizioni di Gerardo Cimmino, il ragazzo aggredito la notte di Capodanno in un locale a Coroglio a Napoli. Durante il festeggiamento infatti si è trovato vittima in una rissa con la ...

BOTTI ILLEGALI - Maxi operazione nel Casertano : 6 arresti e sequestri record : in questo caso, oltre a centinaia di BOTTI venivano rinvenuti anche 300 mortai artigianali per la realizzazione di veri e propri spettacoli pirotecnici abusivi. Dopo questi primi risultati, dalla ...

Erano 'pronti a guerra di mafia' - Maxioperazione anti 'ndrangheta : Roma, 20 dic., askanews, - Dalle prime luci dell´alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Crotone nei confronti di numerosi soggetti appartenenti alle famiglie di 'ndrangheta di ...

Banco BPM - atteso CdA su Maxi operazione NPL : E' atteso per oggi 10 dicembre 2018 un CdA straordinario di Banco BPM a Verona per valutare l'ipotesi di cessione di un maxi pacchetto di NPL . Le azioni dei Banco in Borsa mantengono intanto un calo ...

‘Ndrangheta - Maxi operazione tra Europa e Sud America : 90 arresti : La vasta operazione di contrasto alle attività della ‘Ndrangheta calabrese e delle sue proiezioni in Europa e nel Sud America è scattata in contemporanea in Italia, Germania, Belgio, Olanda e in alcuni paesi oltreoceano come il Costa Rica e la Colombia. Obiettivo degli inquirenti un esteso traffico internazionale di sostanze stupefacenti al cui vertice vi erano le storiche famiglie della 'ndrangheta operante nella Locride.Continua a leggere

Il calciomercato oggi – Maxi-operazione tra Torino e Spal : Il calciomercato oggi – Torino-Spal, si pensa ad una Maxi-operazione di mercato. Si avvicina la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante soprattutto per le zone basse della classifica. In particolar modo scontro salvezza quello tra Spal ed Empoli, la squadra di Semplici non può permettersi un nuovo passo falso, deve conquistare i tre punti per evitare spiacevoli sorprese. Il club granata invece ha fallito la ...

Mafia - Maxi operazione nel foggiano : colpo ai clan - numerosi arresti : Si tratta della più vasta operazione antiMafia degli ultimi anni nell'area del capoluogo dauno. Le accuse: associazione di stampo mafioso, tentato omicidio, estorsioni, armi

Maxi operazione antimafia in Puglia - trenta arresti : si facevano pressioni anche sul Foggia : trenta arresti per associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis, tentato omicidio, estorsioni, armi sono stati portati a termine nei confronti di esponenti di rilievo della mafia Foggiana. È il bottino di Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato che, dopo una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Bari, stanno effettuando, dalle prime ore della notte, una imponente operazione antimafia rivolta alle ...

Foggia - Maxioperazione anti-mafia contro i clan : 30 arresti - : Nella notte, il blitz che ha visto impegnati oltre 200 uomini delle forze dell'ordine. Fermati diversi esponenti di rilievo di famiglie della criminalità organizzata Foggiana. Sono ritenuti ...

Maxi operazione Dda a Foggia - impegnati 200 uomini delle Forze dell'ordine : Carabinieri e agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Dda di Bari, stanno effettuando dalle prime ore della notte a Foggia, una imponente operazione antimafia nei riguardi di esponenti di rilievo della mafia foggiana appartenenti alle batterie di Moretti Pellegrino Lanza e Sinesi Francavilla. Duecento fra poliziotti e carabinieri che stanno operando con elicotteri e reparti speciali. Si tratta della più ...