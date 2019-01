Matteo Salvini | il colpo storico del leghista | come si prende Bolzano

Matteo Salvini contro reddito di cittadinanza e verso la crisi di governo : Matteo Salvini è stufo dei grillini e del loro tirare la corda fino al punto di spezzarla. Il leader della

Matteo Salvini - l'ultimatum a Di Maio sul reddito di cittadinanza : "Senza soldi ai disabili salta" : Matteo Salvini usa la diretta su Facebook per mettere in chiaro alcuni punti cruciali che stanno alzando la tensione all'interno del governo, a cominciare dalla vicenda dei 49 naufraghi della nave Sea Watch, passando per l'imminente reddito di cittadinanza e il salvataggio di banca Carige. Sulla chi

Sea Watch - Conte contraddice Matteo Salvini : “No a sbarco? Prenderò i migranti con l’aereo” : Il premier Giuseppe Conte Contesta pubblicamente il ministro degli Interni Matteo Salvini, che ha negato ancora una volta l'accoglienza ai 49 migranti salvati dalle ong Sea Watch e Sea Eye, che si trovano da giorni in acque territoriali maltesi. "Vorrà dire che non li faremo sbarcare, li Prenderò con l'aereo e li riporterò".Continua a leggere

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : solo il 22% è convinto sostenitore della Lega di Matteo Salvini : Per cui il vicepremier leghista può superare le resistenze grilline solo affidandosi alla politica della paura, per le elezioni, o a quella dello scambio, visto che non vuole perseguire la via ...

Il Napoli sfida Matteo Salvini : "Cori razzisti - noi ci fermiamo" : Il Napoli calcio contro Matteo Salvini. Una vera e propria sfida, quella lanciata al vicepremier che al termine dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva manifestato la sua contrarietà alla sospensione delle gare in caso di cori razzisti. Per Salvini, infatti, è impossibile far

Il Napoli sfida Matteo Salvini : 'Cori razzisti - noi ci fermiamo' : Il Napoli calcio contro Matteo Salvini . Una vera e propria sfida, quella lanciata al vicepremier che al termine dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva manifestato la sua ...

Gregorio De Falco l’ex grillino sfida apertamente Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : “Le vite umane si salvano” : Gregorio De Falco contatta la Sea Watch e si prepara a sfidare Matteo Salvini “Voglio vedere gli atti”. Gregorio De Falco, comandante e senatore appena espulso dal M5s, intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: “Ho presentato un’interrogazione, secondo me non c’è nulla. Se mai ci fosse qualcosa, allora parliamo dei contenuti”. Sui 49 migranti bloccati sulla nave Sea Watch nelle ...

Matteo Salvini - i dati sugli immigrati : "Siamo a zero sbarchi nella prima settimana del 2019" : Mentre il caso della Sea Watch spacca il governo Matteo Salvini prova il successo della sua linea dura sugli immigrati snocciolando i dati record del Viminale. Con un post su Twitter il leader della Lega svela le cifre ufficiali sugli sbarchi: "Sbarcati dal primo gennaio all'8 gennaio 2019: 0 (zero)

Giuseppe Conte - il retroscena. Sconfessato - si sfoga : "Così Matteo Salvini complica tutto" : Quella tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte è la rottura più clamorosa da quando si è insediato il governo giallo-verde. Una rottura avvenuta in modo plateale, che inverte i ruoli tra premier e presidente del Consiglio. Tanto da far infuriare anche il premier più felpato della storia: "Matteo sta com

Giuseppe Conte - il retroscena. Sconfessato - si sfoga : 'Così Matteo Salvini complica tutto' : Quella tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte è la rottura più clamorosa da quando si è insediato il governo giallo-verde . Una rottura avvenuta in modo plateale, che inverte i ruoli tra premier e ...

Gilet Gialli - Francia a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : “Imparate a fare pulizia a casa vostra” : Dopo il sostegno per le proteste dei 'Gilet Gialli' espresso dai vicepremier Lugi Di Maio e Matteo Salvini, è arrivata la replica della ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau: "La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro".Continua a leggere

Calcio - Matteo Salvini : “Sono per tornare alle trasferte collettive. Sospensione delle partite? Meglio prevenire e responsabilizzare : “Io sono per tornare ad autorizzare le trasferte collettive che sono maggiormente controllabili rispetto a centinaia di auto e mini-van. Il tema della Sospensione delle partite è scivoloso perché è un funzionario del Ministro dell’Interno che si prende l’onere di dire sì o no. Poi si rischia di mettere in mano a pochi il destino di tanti, e chi decide il criterio di discriminazione? Preferisco prevenire e ...

Sondaggio Mentana - Matteo Salvini promosso sul decreto sicurezza. Allarme-Lega : quanto perde : Lunedì sera, tempo di sondaggi al TgLa7 di Enrico Mentana. La prima rilevazione di questo 2019. Un Sondaggio agrodolce per Matteo Salvini. Già, perché il leader della Lega incassa una buona e una cattiva notizia. Si parta da quella buona. Si parla del decreto sicurezza e delle polemiche sorte tra il

Luigi De Magistris sfida Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : 'Porto di Napoli aperto' : Il primo cittadino di Napoli non molla la presa e ribadisce pubblicamente di voler aprire il porto di Napoli dinanzi ad una possibile richiesta, da parte di 'Sea Watch' e 'Sea Eye', di attraccare in Italia. Il sindaco partenopeo ha ripetuto la sua volontà ai microfoni di un'intervista rilasciata ad 'Agorà', ovvero quella di mobilitarsi per accogliere i 49 migranti rimasti in balia delle acque di Malta. Luigi De Magistris a gamba tesa contro il ...