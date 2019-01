Massimo Giletti verso Rai1 | L’Arena in onda la domenica sera?

Massimo Giletti TORNA IN RAI?/ 'Vedo una luce in fondo al tunnel' e Mentana dice : 'fa il vago. E' sul mercato' : MASSIMO GILETTI intervistato da Fiorello, ha lanciato una bomba niente male. "Vedo una luce in fondo al tunnel, qualcosa succederà a giugno", TORNA in RAI?

Non è l'arena - Massimo Giletti e il colpo basso a Sanremo : chi avrà in studio il 13 gennaio - tremano in Rai : colpo basso alla Rai a Non è l'arena. Domenica 13 gennaio Massimo Giletti su La7 avrà ospiti in studio Pierdavide Carone e i Dear Jack, che suoneranno dal vivo Caramelle. Non si tratterò però solo di musica: il brano è stato escluso da Claudio Baglioni dal prossimo Festival di Sanremo e non sono man

Fabio Fazio e Massimo Giletti - il retroscena sul clamoroso cambio in Rai : "Di cosa stanno parlando a La7" : "Già vedo il titolo del programma: Che arena che fa". Massimo Giletti in Rai è il gossip che sta facendo impazzire i corridoi di viale Mazzini e di La7. Anche Fiorello ci scherza su al Rosario della Sera su RadioDeejay, dove il conduttore di Non è l'Arena è in collegamento. Il riferimento, ironico m

Carone e Dear Jack fuori da Sanremo. Massimo Giletti : venite da me - non c'è censura : Pierdavide Carone e Dear Jack , con il brano "Caramelle" , incentrato sul tema della pedofilia, com'è moto non saranno a Sanremo. Nella conferenza stampa di oggi il direttore artistico Claudio ...

Massimo Giletti sul ritorno in Rai : «Qualcosa succederà a giugno». Fiorello ironizza : «Potresti condurre Che Arena Che Fa» : Massimo Giletti Il matrimonio tra Massimo Giletti e la Rai non è del tutto finito, anzi. Il conduttore torinese non ha mai fatto mistero della nostalgia che prova al solo passare per Viale Mazzini senza poter entrare, come accaduto per ventisette anni della sua vita. Urbano Cairo tenterà di blindarlo a La7, ma è consapevole della volontà del suo assistito (“Per Giletti è pronto un contratto da cinque anni ma non credo che lo ...

Fabio Fazio punito dalla Rai - la confessione di Massimo Giletti : "Cosa accadrà a giugno" : Il ritorno di Massimo Giletti in Rai ha ormai una data, oltre a un nome e cognome di una vittima: Fabio Fazio. La verità sul futuro del conduttore, oggi a La7, è emersa chiaramente nello scambio a Il Rosario della sera, su Radio Deejay, con Fiorello che ha telefonato a Giletti per una chiacchierata

Fabio Fazio punito dalla Rai - la confessione di Massimo Giletti : 'Cosa accadrà a giugno' : Il ritorno di Massimo Giletti in Rai ha ormai una data, oltre a un nome e cognome di una vittima: Fabio Fazio. La verità sul futuro del conduttore, oggi a La7, è emersa chiaramente nello scambio a Il ...

Urbano Cairo convoca Massimo Giletti a Milano per blindarlo - La svolta dopo l'articolo di Leggo : Raiuno, Massimo Giletti sfratta Fabio Fazio atto secondo. Il patron di La7, Urbano Cairo, non vuole assolutamente perdere un alfiere come il conduttore di Non è L?Arena, anche...

Non è l'Arena - Massimo Giletti con le lacrime agli occhi : "Io non ti abbandono" - gli regala un'auto in diretta : Emozioni forti per Massimo Giletti a Non è l'Arena: "Salvatore Battaglia e le sorelle Napoli io non le mollo". Con queste parole il conduttore ha annunciato di aver regalato un'auto nuova all'intermediario assicurativo di Mezzojuso (Palermo) schieratosi dalla parte delle sorelle Napoli, al quale, ne

Non è l'Arena - Massimo Giletti tenta l'impresa : 6 gennaio - clamorosa puntata speciale contro Raiuno e Mediaset : Sfida complicata per Massimo Giletti. Domenica 6 gennaio su La7 andrà in onda una puntata speciale di Non è l'Arena, tutta dedicata agli 81 anni di Adriano Celentano e a Fiorello. contro Giletti non ci sarà però Fabio Fazio e Che tempo che fa, ma un altra puntata-evento stavolta su Raiuno: I Soliti

Non è l'Arena - Massimo Giletti tenta l'impresa : 6 gennaio - clamorosa puntata speciale contro Raiuno e Mediaset : Sfida complicata per Massimo Giletti. Domenica 6 gennaio su La7 andrà in onda una puntata speciale di Non è l'Arena, tutta dedicata agli 81 anni di Adriano Celentano e a Fiorello. contro Giletti non ci sarà però Fabio Fazio e Che tempo che fa, ma un altra puntata-evento stavolta su Raiuno: I Soliti

Non è l'Arena - Massimo Giletti chiamato sul palco da Urbano Cairo : 'Dove sei?'. E lui : 'Sono già in Rai' : 'Dove sei?'. 'Sono già in Rai'. E' questo il curioso siparietto che è andato in scena, del tutto improvvisato, tra Urbano Cairo e Massimo Giletti all'hotel Cavalieri Hilton di Roma durante il consueto ...

Massimo Giletti torna in Rai?/ Cairo chiede : "Dove sei?" e la replica conferma - "Già in Rai!" : Massimo Giletti torna in Rai? La notizia gira in rete , e non solo, , da un po' di tempo e, giorno dopo giorno, emergono dettagli che vogliamo rendervi noti.

Fabrizio Corona - da Massimo Giletti - ha mostrato il messaggio con cui Asia Argento lo ha lasciato. (FOTO) : Fabrizio Corona, ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena, ha parlato del chiacchierato accordo di fidanzamento fra lui ed Asia Argento (che ha rivelato essere una fake news): “Ma quale contratto. La storia... L'articolo Fabrizio Corona,da Massimo Giletti,ha mostrato il messaggio con cui Asia Argento lo ha lasciato. (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.