Maltempo | si annuncia il ritorno dell' ondata di gelo

I dolori articolari preannunciano davvero il Maltempo? Ecco cosa ne pensa la scienza : Spesso chi è vittima di una frattura, si sente dire che in futuro sarà in grado di avvertire i cambiamenti nel tempo,e , precisamente, l'arrivo di un temporale. Non si tratta di nuovi poteri occulti, ...

Maltempo in Valcellina : un disastro annunciato : La strada regionale 251 non esiste più. Per l'esondazione del torrente Cellina l'ex statale era stata interrotta già domenica scorsa poco dopo l'abitato di Barcis e di fatto tre chilometri di ...

Maltempo Sicilia - “cronaca di un disastro annunciato” : e domani è ancora allerta : “Porteremo al governo nazionale la cronaca di un altro disastro annunciato. Con un cambiamento delle condizioni meteorologiche ormai note il territorio non riceve una manutenzione adeguata”. Cosi’ il presidente nazionale della Confederazione italiana agricoltori (Cia), Dino Scanavino, all’indomani della sua visita nel Catanese e nel Siracusano per un sopralluogo nei territori colpiti dal nubifragio dello scorso 18 ...

Maltempo - Salvini in Veneto annuncia 250 milioni per il dissesto : "Non porto solo solidarietà, siamo cercando i soldi in cassetti e cassettini, 250 milioni di euro sono già pronti per tutte le comunità colpite, da Nord a Sud, e continueremo a cercare altri fondi". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando dei danni fatti dal Maltempo, nel corso della conferenza stampa al Centro Coordinamento Soccorsi dell'aeroporto di Belluno. "In ...

Maltempo - Salvini annuncia 200 milioni di euro per gli aiuti : Teleborsa, - "La devastazione a Belluno, la montagna senza più alberi. Mi si stringe il cuore. Domani sarò sul posto, stiamo già cercando , e trovando, i primi 200 milioni di euro per aiutare le ...