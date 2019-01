Maltempo | il prefetto di Potenza vieta il transito nelle statali ai mezzi pesanti

Maltempo - emergenza neve : il prefetto di Catania convoca il Cov : Il prefetto di Catania , Claudio Sammartino, nell’immediatezza del verificarsi degli eventi metereologici avversi della notte scorsa ha disposto la convoca zione del Comitato operativo per la viabilita’ (Cov) per coordinare gli interventi necessari. Sono riuniti dalla mattina i rappresentanti della Questura, dei Carabinieri, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dell’Anas, della Polizia provinciale, del Dipartimento ...

Maltempo - nevicate nel barese : il Prefetto vieta la circolazione dei mezzi pesanti : A causa del nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse in provincia di Bari, dove nelle prossime ore è atteso un peggioramento con nuove nevicate, anche a quote basse e sulla costa, e temperature ulteriormente in calo, il Prefetto di Bari Marilisa Magno ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema ...