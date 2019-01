Malta: c'è accordo per sbarco migranti

: #UltimOra #Malta: accordo Ue, #migranti Sea Watch e Sea Eye redistribuiti in 8 Paesi tra cui Italia #Canale50… - SkyTG24 : #UltimOra #Malta: accordo Ue, #migranti Sea Watch e Sea Eye redistribuiti in 8 Paesi tra cui Italia #Canale50… - MediasetTgcom24 : Sea Watch, Malta: accordo Ue, migranti in 8 Paesi tra cui Italia # - TgLa7 : #Malta, accordo Ue, migranti in 8 Paesi tra cui Italia -

Il premier maltese Muscat ha annunciato il via libera all'europeo suidelle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, da settimane in mare con 49trasferirà sulle proprie navi iche saranno redistribuiti tra 8 Paesi Ue, tra cui l'Italia. "L'operazione per trasferire isulle navi delle nostre forze armate -ha detto Muscat- inizierà il prima possibile".(Di mercoledì 9 gennaio 2019)