L' ultimo libro di Marion Nestle ' Unsavory Truth' | spiega come i finanziamenti

Goffredo Palmerini in Rai - poi a Torino - Milano e Desenzano del Garda con il suo ultimo libro : “Grand Tour a volo d’Aquila”: a Milano tra i relatori Hafez Haidar, candidato al Premio Nobel per la Letteratura Il

Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa - l'ultimo libro di Sepùlveda : Esistono delle leggende che riescono a far breccia nella cultura di popoli anche molto distanti tra loro; sia in senso temporale, geografico o, semplicemente relativo a uno sviluppo tecnologico più o meno avanzato. Comunque sia, fra la gente e quando l’occasione è data, non è difficile rintracciare qualche riferimento al mito della balena bianca. Fra i libri che parlano del tema, va da se, è da ricordare di sicuro il celeberrimo romanzo di ...

Vincenzo Mollica sta perdendo la vista : ‘Ho scritto l’ultimo libro dettandolo al telefonino’ : Vincenzo Mollica, il noto giornalista e critico tv 65enne, sta perdendo la vista e ha deciso di raccontare il suo dramma in occasione dell’uscita del nuovo libro scritto a mano, pensato a piedi (RaiLibri): “Ora che la vista mi si è ristretta, si è ristretta anche la scrittura e ho ritrovato il gusto che avevo da bambino per le rime” confessa, spiegando come sia stato centrale il ruolo delle nuove tecnologie nella realizzazione ...

