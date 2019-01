L' impatto del voto del 15 gennaio sul rapporto Sterlina-Euro

Viaggi & Turismo : le crociere ridurranno l’impatto delle emissioni del 40% : La Clia, l’associazione internazionale dell’industria crocieristica, ha annunciato l’impegno formale a ridurre entro il 2030 le emissioni di carbonio del 40% da parte di tutte le navi da crociera del mondo. I progressi verso tale obiettivo saranno misurati partendo dal livello di emissioni da parte delle navi da crociera registrato nel 2008. Clia si impegna a comunicare annualmente i progressi del settore nel rispetto di questo ...

Giappone : quasi il 70 per cento degli ad preoccupati per l'impatto della guerra commerciale Usa-Cina : Tokyo, 20 dic 04:35 - , Agenzia Nova, - La maggior parte dei leader aziendali Giapponesi è preoccupato per gli effetti sull'economia nazionale della guerra commerciale tra Stati... , Git,

Progetto VolFilm - i videoclip dell’INGV per raccontare i vulcani e il loro impatto sul territorio : Si è svolta questa mattina, presso il Liceo Classico “Ennio Quirino Visconti” di Roma, la presentazione dei 14 videoclip realizzati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per raccontare i vulcani e il loro impatto sul territorio. I video sono stati girati nell’ambito del Progetto internazionale VolFilm, finanziato dalla Banca Mondiale e patrocinato dall’Associazione Internazionale di Vulcanologia e Chimica dell’Interno della ...

Francia - Ue : “Parere sulla legge di Bilancio già pubblicato. L’impatto delle nuove misure sarà valutato in primavera” : Le misure annunciate lunedì dal presidente francese Emmanuel Macron “secondo i nostri calcoli non si sposano con il rapporto deficit/pil annunciato, quindi dovranno per forza aumentare il deficit e si aprirà anche un caso Francia, se la regole valgono per tutti”. Il vicepremier Luigi Di Maio ufficializza le aspettative del governo italiano. La maggioranza Lega-M5s guarda a Parigi sperando che, davanti al probabile sforamento del ...

Conferenza internazionale sulla finanza d'impatto - la seconda edizione a Piazza del Gesù : Mario La Torre Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari in qualitá di Responsabile scientifico, in collaborazione con il Centro Tiresia del Politecnico di Milano, il CASMEF ...

Crescita - Fitch taglia le stime per l’Italia : “Quest’anno +1% e nel 2019 +1 - 1%. Incertezza su impatto della manovra” : Anche Fitch ha tagliato le stime di Crescita dell’Italia per l’anno in corso e per il 2019. Ma l’agenzia di rating resta molto più ottimista rispetto a Goldman Sachs, per l’anno prossimo si attende un risicato +0,4%. Fitch ha limato dall’1,2% all’1% la previsione per il 2018 e dall’1,2% all’1,1% nel 2019, alla luce della “Incertezza politica domestica” e dei “timori per il commercio globale”. Nel Global ...

Ricercatori cinesi chiariscono l'impatto del freddo sulla mortalità - : Secondo gli esperti, i bambini, le donne e le persone con età superiore ai 75 anni sono più a rischio quando sono esposte al freddo. Il freddo è il principale fattore naturale che può indurre l'uomo ...

L’impatto del Sole sul cambiamento climatico : Scriviamo questo articolo, per fare chiarezza su un argomento dove in maniera ciclica, siti che si definiscono “scientifici” pubblicano post/articoli che di scientifico hanno ben poco o per meglio dire Nulla! “Siamo nel Minimo Solare, cambiamento meteo climatico imminente. Gli scienziati dicono!” Leggendo questi post, si notano spesso riferimenti a nomi di scienziati, che in realtà non esistono o non sono ...

Manovra - Boccia : "Punto debole non sono i decimali ma l'impatto delle misure" : Ma il punto debole a nostro avviso non è l'aggiustamento di qualche decimale bensì il cosiddetto impatto della Manovra sull'economia reale: quanta più occupazione genera a partire dai giovani, quanta ...

USA : Trump - non credo a impatto dell'uomo sul clima : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bellinazzo : 'Ecco l'impatto economico della Champions. Senza stadi di proprietà - impossibile colmare il gap con le big europee. ' : E' difficile spiegarlo ai tifosi che si arrabbiano, ma è una politica che ti consente di appianare i bilanci. Non bisogna prendere in giro i tifosi, se non hai lo stadio di proprietà non puoi dire ...

Brutto incidente per Michele Bravi - morta una donna nell’impatto : il racconto del cantante : Michele Bravi racconta in un’intervista del Brutto incidente che l’ha visto coinvolto a Milano e nel cui impatto è morta una donna “Sono giorni di profondo dolore. Questo avvenimento ha sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a me”. Così Michele Bravi racconta dell’incidente che l’ha visto coinvolto mentre si trovava a bordo di una BMW noleggiata in car sharing. ...

Stati Uniti : rapporto dell'amministrazione Trump su clima conferma crescente impatto dei cambiamenti climatici : ... ritiene che i cambiamenti climatici incideranno sul modo in cui le persone vivono quotidianamente, devastando le infrastrutture, incidendo sulla salute umana, ponendo sfide all'economia globale e ...

Aumenta la diffusione delle fake news a carattere divisivo e a forte impatto emotivo. Rapporto Agcom : il 57% dei contenuti falsi riguarda ... : 'Si tratta spiega l'Agcom nel Rapporto di tematiche che presentano un forte impatto emotivo, possono risultare divisive e spesso, come nel caso delle notizie su scienza e tecnologia, non vengono ...