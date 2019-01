Lezioni di arabo e Islam a scuola per i bimbi stranieri La Lega insorge | «Insegnategli

Lezioni di Islam e arabo alle elementari - è polemica : A lezione, di domenica, di arabo e Islam , nella stessa scuola, le elementari di via Montalcini a San Felice sul Panaro (Modena), dove durante il resto della settimana si insegnano le materie piu' 'classiche'. La decisione e' stata presa dal consiglio di istituto della scuola, che ha dato il via libera all'associazione 'La Pace' (composta da immigrati del Nordafrica) di occuparsi delle Lezioni , che sono aperte a tutti gli alunni che desiderino ...

Modena - Lezioni domenicali di arabo e islam a scuola per 200 bambini : A San Felice sul Panaro ( Modena ) duecento bambini tra i 6 e i 14 anni, le cui famiglie provengono da Paesi nordafricani e arabi, da domenica prossima andranno a lezione di arabo e di islam nei locali della scuola . Al progetto, realizzato dall'associazione “La Pace”, è arrivato il via libera del consiglio d'istituto delle scuole elementari.Continua a leggere

Dallo stadio alle Lezioni di economia a Padoan. La parabola di Laura Castelli : La scena è memorabile e fa capire bene in che mani siamo finiti: l'intervento di Laura Castelli, sottosegretaria all'economia, ospite a Porta a Porta con Pier Carlo Padoan, finirà negli annali insieme a quello dove la grillina spiegava il reddito di cittadinanza dicendo che “se per tre mesi uno col