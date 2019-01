Lettera di protesta di 20 ex presidenti dell' America Latina contro Papa Francesco

leggo

: Il leader M5s scrive una lettera al movimento di protesta francese: «Una nuova Europa sta nascendo» - Diariodelweb : Il leader M5s scrive una lettera al movimento di protesta francese: «Una nuova Europa sta nascendo» - DimatoEric : RT @lettere976: La #lettera di #luigidimaio ha scritto ai #GiletGialli per sostenerli nella #protesta contro il #governomacron https://t.co… - 000Salvatore : RT @lettere976: La #lettera di #luigidimaio ha scritto ai #GiletGialli per sostenerli nella #protesta contro il #governomacron https://t.co… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) In Venezuela, aggiungono, vengono portate avanti in modo sistematico politiche deliberate volte ad una corruzione che sta scandalizzando il mondo mentre la gente impoverisce al punto che non hanno ...