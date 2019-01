L' Eredità | Insinna e l' umiliazione brutale di Alice | boato quando la campionessa sbaglia

L'Eredità - 'giochetto scoperto'. Rivolta dei telespettatori : cosa hanno notato su Insinna e un concorrente : Per la cronaca, Alice è arrivata alla Ghigliottina ma non ha portato a casa il ricco bottino, nonostante per molti la parola da indovinare fosse più semplice del solito. 'Un caso? Io non credo' , cit.

L'Eredità - "giochetto scoperto". Rivolta dei telespettatori : cosa hanno notato su Insinna e un concorrente : "Giochetto scoperto". A L'Eredità è sempre tempo di complotti e ai telespettatori non sfugge nulla. Così mentre Flavio Insinna propone alla campionessa Alice (criticatissima perché considerata molto fortunata e poco preparata) e ai suoi sfidanti le domande di rito, c'è chi da casa e sui social si in

L'Eredità - Flavio Insinna senza parole : 'Il giardiniere' - la risposta che getta lo studio nell'angoscia : A L'Eredità sputano pure sui grandi classici. Calci di rigore prima della Ghigliottina finale, Flavio Insinna pone al rivale della campionessa Alice una domanda complicata ma non impossibile per chi ...

L'Eredità - Flavio Insinna senza parole : "Il giardiniere" - la risposta che getta lo studio nell'angoscia : A L'Eredità sputano pure sui grandi classici. Calci di rigore prima della Ghigliottina finale, Flavio Insinna pone al rivale della campionessa Alice una domanda complicata ma non impossibile per chi ha un minimo di cultura letteraria e cinematografica: "Qual era il mestiere di Atticus Finch del roma

L'Eredità - il delirio di Cristina : "Capitale sudamericana? Sudafrica". Cosa esce dalla bocca di Flavio Insinna : "Quale capitale Sudamericana venne fondata dall'esploratore Francisco Pizarro?". Questa la domanda rivolta da Flavio Insinna a Cristina, concorrente de L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Siamo nella puntata di martedì 8 gennaio, che consegna ai posteri uno degli sfondoni più sconvolgent

L'Eredità - la risposta fascistissima di Cristina : 'Il manganello' - cala il gelo da Flavio Insinna : Eja Eja, L'Eredità . Robe da matti nello studio di Flavio Insinna , il padre-padrone del seguitissimo quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. Altro giro, altro disastro...in questo caso un po' '...

L'Eredità - la risposta fascistissima di Cristina : "Il manganello" - cala il gelo da Flavio Insinna : Eja Eja, L'Eredità. Robe da matti nello studio di Flavio Insinna, il padre-padrone del seguitissimo quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. Altro giro, altro disastro...in questo caso un po' "fascistello". La malcapitata concorrente, nell'emissione di martedì 8 gennaio, era tal Cristina. Siamo a

I Fatti Nostri - il programma con Giancarlo Magalli si prepara a chiudere? Lui intanto riceve un tapiro e “punzecchia” Insinna : “Il conduttore de L’Eredità? Non so il nome” : La conferenza stampa show di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2, ha generato entusiasmo e polemiche. In molti hanno espresso dubbi sulle ipotesi di cancellazione di Detto Fatto e I Fatti Vostri, entrambi programmi di successo della seconda rete. Per questo motivo Striscia la notizia ha consegnato il tapiro d’oro a Giancarlo Magalli: “Freccero ha detto che ci sono dei programmi più costosi e bellissimi, come il mio, che sono da ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso e Paolo Bonolis. Il clamoroso regalino in diretta a Insinna e L'Eredità : Una dimenticanza sospetta. Barbara D'Urso torna con Pomeriggio 5 dopo le vacanze natalizie ma in chiusura della puntata del 7 gennaio si "scorda" di rispettare una promessa fatta ai telespettatori lo scorso novembre. E a farne le spese è Paolo Bonolis. Carmelita aveva annunciato per gennaio l'arrivo

L'Eredità - la campionessa Alice fa scattare la rivolta : accuse brutali a Flavio Insinna - finisce malissimo : Nella puntata del 7 gennaio, la prima dopo l'Epifania, nuova grafica per L'Eredità , il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Nuova grafica ma vecchie polemiche, in questo caso davvero furibonde. ...

L'Eredità - il dramma filippino del concorrente da Flavio Insinna : la sua faccia? Disperato - perché... : Va detto: la domanda era di quelle davvero difficili. Siamo a L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo alle battute iniziali della puntata di lunedì 7 gennaio, e a uno dei concorrenti viene chiesto quanto potete vedere nella fotografia qui sotto. Si parla di Filippine

L'Eredità - Flavio Insinna torna a tremare per gli ascolti : ribaltone Mediaset - chi piazza contro nel preserale : Dopo i facili trionfi delle feste, per Flavio Insinna e L'Eredità potrebbe mettersi male. Dal 7 gennaio cambio della guardia su Canale 5: lascia Gerry Scotti e The Wall (mai troppo fortunato in termini di ascolti) e torna Paolo Bonolis con Avanti un altro, per la sfida decisiva nella fascia preseral

L'Eredità - l'orrore dell'Epifania : 'Carmela' - la faccia di Insinna di fronte al concorrente più ignorante : La 'castroneria dell'Epifania' a L'Eredità . In studio da Flavio Insinna i concorrenti del quiz preserale di Raiuno regalano sempre delle perle, complici l'emozione delle telecamere o la semplice ...

L'Eredità - Flavio Insinna e la clamorosa apparizione in studio : 'È lui - in incognito'. Il concorrente vip? : Ormai L'Eredità è la patria di complotti e sosia. Non passa puntata, o quasi, che nello studio di Flavio Insinna non sfili un concorrente identico , almeno a detta dei telespettatori che seguono il ...