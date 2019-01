Le notizie del giorno – Nuove accuse shock a Ronaldo e la vergogna ultras

Ultime notizie Roma del 09-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazione in studio Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione migranti in apertura io Non autorizzo arrivi così da Varsavia il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha anche accusato di alleati del MoVimento 5 Stelle di non averla avvertito della decisione le scelte aggiunto si condividono e le riunioni si fanno prima non dopo sul esecutivo Salvini esclusi una crisi ma nel ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : anche Nainggolan nella lista dei papabili del Psg : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Ultime notizie Roma del 09-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno garanzie statali sulle obbligazioni Carige per un massimo di 3 miliardi di euro attivabili fino al 30 giugno è un fondo pubblico da 1,3 miliardi per gli oneri del mondo e le eventuali sottoscrizione di azioni della banca per un massimo di un miliardo in caso di ricapitalizzazione precauzionale lo prevede il decreto Carige in Gazzetta ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Ultime notizie : nel mirino Ilaix Moriba - baby talento del Barcellona : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Allegri corteggiato dal Real Madrid potrebbe essere sostituito da Zidane; Pjaca rimane alla Fiorentina

TgBlog - edizione del 9 gennaio 2019 : tutte le notizie : Nuova edizione oggi, 9 gennaio 2019, per TgBlog, il notiziario di TvBlog. Tra le notizie di cui vi parliamo occupa ampio spazio, ovviamente, la conferenza stampa di Sanremo 2019 e quanto è stato detto, ma si parla anche di retroscena Rai e Mediaset oltre che di serie tv e reality.Per quanto riguarda Sanremo, si parla della conferma dei conduttori che affiancheranno Claudio Baglioni in questa edizione, ma anche dei primi super ospiti ...

Fca - buone notizie dalla Cina. Negli Usa verso patteggiamento su emissioni diesel. Titolo su del 3% : MILANO - buone notizie in arrivo dalla Cina per il comparto auto mentre Negli Usa si diradano le nebbie sul Dieselgate per Fca e il Titolo festeggia in Borsa. Le azioni Fca sono in vetta al Ftse Mib...

Ultime notizie Roma del 09-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale pennarelli per le Ultime dall’Italia e dal mondo l’economiste boccia il governo italiano che secondo i suoi analisi ha fatto scendere nel 2018 l’Italia dal ventunesimo al trentatreesimo posto nella classifica globale in ribasso anche il voto complessivo da 7,98 o 7,71 punti voto complessivo che vede in testa la Norvegia con 9,87 punti al confine con il Messico c’è una crisi Umanitaria di ...

NBA – Buone notizie per gli Warriors : annunciata la data ufficiale del rientro di DeMarcus Cousins : annunciata ufficialmente la data per il rientro di DeMarcus Cousins: l’ex Pelicans esordirà con i Golden State Warriors il prossimo 18 gennaio I Golden State Warriors sono attualmente secondi nella Western Conference, con un record di 27 vittorie e 14 sconfitte che evidenzia come la squadra della Baia, almeno all’apparenza, abbia mostrato qualche punto debole rispetto agli anni passati. A breve però, ai vari Kevin Durant, Steph ...

Ultime notizie Roma del 09-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli al confine con il Messico c’è una crisi Umanitaria di sicurezza Donald Trump si rivolge agli americani per spiegare il perché il muro al confine con il Messico essenziale un discorso conciso di 8 minuti in cui il presidente americano non si spinge a dichiarare l’emergenza Nazionale uno strumento controverso che gli avrebbe attirato una nuova pioggia di ...