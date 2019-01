Lazio | la festa degli ultrà si trasforma in guerriglia | 8 agenti feriti | un arresto

La festa della Lazio finisce in guerriglia : 8 agenti feriti : Roma, 9 gen., askanews, - Otto appartenenti alle forze dell'ordine feriti, contusi ma non gravi, con prognosi dai 4 ai 20 giorni,, un tifoso arrestato e altri 3 denunciati, tutti appartenenti alle ...

