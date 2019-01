Lazio | che festa per i 119 anni Lotito | ' Nessun interesse sul mercato'

Il TAR del Lazio annulla la mega-multa anche a Wind Tre. La palla torna all’AGCOM : Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di Wind Tre annullando la sanzione milionaria comminata a fine 2017 per la fatturazione a 28 giorni L'articolo Il TAR del Lazio annulla la mega-multa anche a Wind Tre. La palla torna all’AGCOM proviene da TuttoAndroid.

EsaLazioni di monossido : dieci intossicati - anche 4 bambini e due gestanti : Intossicazione da monossido di carbonio a Terranuova Bracciolini. Accertamenti sono tutt'ora in corso. Erano le ore 19:28 quando il 118 ha risposto ad una chiamata: dieci persone si sono sentite male. ...

Prima coLazione degli italiani : ma quanti errori che facciamo! : Sappiamo veramente tutto della Prima colazione al mattino? Forse no, visto che i dubbi sono tanti, a cominciare dalla scelta se lasciarsi andare ad una colazione salata o dolce, se conviene saltarla, abitudine questa riservata al 7% della popolazione italiana, o limitarsi a qualche bevanda e null’altro. Appare interessante quindi l’indagine realizzata dalla Doxa e dall’Aidepi, l’associazione che racchiude le industrie dolciarie e della pasta in ...

Anche il Lazio contro il dl Sicurezza - Zingaretti non chiuderà Sprar' : È di poche ore fa la notizia che il Lazio si è aggiunto alla lista delle regioni che protestano contro il decreto legge Sicurezza, definendolo come vergognoso e privo di ogni utilità. L'intervento di Zingaretti Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti afferma di non avere alcuna intenzione di seguire il dl Sicurezza e di aver già stanziato 1,2 milioni di euro per non far terminare gli Sprar attivi (centri del Sistema di protezione per ...

Pomeriggio 5 - Walter Nudo e la sconcertante riveLazione sul sesso : 'Non ho ancora incontrato una donna che...' : A Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso , piovono le sconcertanti ed assai intime confessioni di Walter Nudo : 'La mia astinenza dal sesso? Sì, sta continuando, ormai dura da 13 mesi', rivela l'ex ...

Pomeriggio 5 - Walter Nudo e la sconcertante riveLazione sul sesso : "Non ho ancora incontrato una donna che..." : A Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, piovono le sconcertanti ed assai intime confessioni di Walter Nudo: "La mia astinenza dal sesso? Sì, sta continuando, ormai dura da 13 mesi", rivela l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Incalzato dalla D'Urso, Nudo ha aggiunto: "Non mi sono ri-fidanzato, sono a

Luciano Moggi - la verità che nessun vuol ricordare sugli scudetti di Roma e Lazio : Abbiamo ritenuto opportuno far seguito a quanto scritto sabato per dare dimostrazione di come avessimo le istituzioni contro , la prova la forniscono due campionati: 1999-2000 vinto dalla Lazio e 2000-2001 vinto dalla Roma e la Supercoppa che si disputò a New York nel 2003. Nel 1999-2000 vinse il ti

Manovra 2019 : non solo ecobonus - ecco le agevoLazioni per la ricarica delle auto elettriche [GALLERY] : 1/23 Audi A3 Sportback e-tron, a partire da 39.700 euro ...

Via libera alle trivelLazioni nello Jonio. Il Ministro Costa - "Regalo del Governo precedente". Fioccano le polemiche : Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera alla ricerca del petrolio, ma il titolare del Dicastero dell'Ambiente ribadisce la contrarietà

Lazio - che sgarbo alla Roma : assalto a Malcom! : Calciomercato – Malcom potrebbe passare da promesso sposo della Roma a nuovo innesto dei rivali storici della Lazio La Lazio si sta muovendo sul mercato, alla ricerca di un calciatore che possa dare quel quid in più alla rosa di Simone Inzaghi. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede la pista che porta a Malcom, sì proprio il calciatore promesso sposo della Roma nella scorsa estate, finito poi al Barcellona. Prestito oneroso ...

Rincari autostrada : Confcommercio : 'contrariati e preoccupati' Aosta -Il Presidente Dominidiato lancia anche una proposta : l'instalLazione ... : Confcommercio Valle d'Aosta, per bocca del suo Presidente Graziano Dominidiato , si dice 'contrariata e preoccupata' in merito all'ennesimo aumento dei pedaggi autostradali in merito all'ennesimo ...

L’associazione dei presidi del Lazio ha ipotizzato che a Roma alcune scuole dovranno rimanere chiuse per i troppi rifiuti : Il Messaggero ha pubblicato alcuni stralci della lettera inviata dalla sezione Lazio dell’associazione nazionale presidi alla sindaca di Roma Virginia Raggi, in cui l’associazione ipotizza che l’eccessiva presenza di rifiuti per le strade di Roma «potrebbe comportare in alcuni casi

Lazio - Tare : 'Sarà un mercato più in uscita che in entrata' : Il ds biancoceleste non ha paura di svelare i suoi sogni: 'Sono anni ormai che ci giriamo intorno e penso che questo possa essere quello giusto, ostacoli permettendo - rivela a Sky Sport da Dubai per ...

Lazio - Tare : 'Questo è l'anno della Champions. Mercato? Più di uscita che di entrata' : ... il suo acquisto è stato importante per l'immagine del calcio italiano - ha spiegato Igli Tare ai microfoni di Sky Sport - ora tutti hanno un'idea decisamente diversa quando parlano della Serie A. E ...