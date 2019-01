L' Argentario VolLei piegato 3-0 da Pisogne

volley.sportrentino

: Vittoria in tre set per il Volano Volley Asd, sconfitte per ATA Volley e Argentario Progetto VolLei a 360 #volley… - DolomitiVolley : Vittoria in tre set per il Volano Volley Asd, sconfitte per ATA Volley e Argentario Progetto VolLei a 360 #volley… - nicola_baldo : RT @DolomitiVolley: La finalissima femminile della #coppaTaa19 sarà il derby della collina di Trento fra GS MARZOLA e Argentario Progetto V… - DolomitiVolley : La finalissima femminile della #coppaTaa19 sarà il derby della collina di Trento fra GS MARZOLA e Argentario Proget… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) La cronaca Per la partita con, valida per l'undicesima giornata di campionato, Maurizio Moretti sorprende e schiera Jessica Brugnara titolare al centro con Barbazeni, Bonafini in regia, Perez ...