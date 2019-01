L' AMORE IL SOLE E LE ALTRE STELLE | RAI 1 Purché finisca bene | diretta | ruoli invertiti

Vanessa Incontrada nel cast de L’ AMORE - il sole e le altre stelle su Rai1 il 9 gennaio per la collana Purché finisca bene : La regina degli ascolti tv Rai (e non solo) torna in tv alla guida di cast e personaggi de L'Amore, il sole e le altre stelle , il secondo capitolo della collana di Purchè finisca bene . Lei è Vanessa Incontrada e sarà tra i protagonisti del film che andrà in onda oggi, 9 gennaio , su Rai1 dalle 21.20 circa segnando il giro di boa in questa serie 2019. Toni leggeri e dinamici, pregi e difetti della condizione umana, sono nuovamente sul piccolo ...

PFB – L’ AMORE - il sole e le altre stelle : trama - cast e curiosità del film con Vanessa Incontrada : Dopo il buon successo di pubblico del primo film , ecco che arriva il secondo appuntamento con l’edizione 2019 del ciclo di film Rai Purché finisca bene: mercoledì 9 gennaio, in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.25, va in onda L’amore, il sole e le altre stelle , anch’esso una commedia diretta da Fabrizio Costa che all’interno del proprio cast vanta anche Ricky Memphis oltre all’amatissima Vanessa ...

Vanessa Incontrada e Ricky Memphis in «L’ AMORE - il sole e le altre stelle» : Torna su Rai1 il ciclo di storie Purché finisca bene, una collana di commedie romantiche con cast importanti: questa sera, 9 gennaio alle 21.15, andrà in onda L’amore, il sole e le altre stelle film di Fabrizio Costa con Vanessa Incontrada , Ricky Memphis , Marco Bonini, Chiara Ricci, Anna Ferzetti. Primo e Michela, i due protagonisti, sono amici da sempre e stufi di essere considerati ancora dei bambini, decidono di dare una notizia bomba ...

Purchè finisca bene L’AMORE il sole e le altre stelle : cast - trama - streaming : Purchè finisca bene L’amore il sole e le altre stelle è il film stasera in tv 9 gennaio 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE IL FILM IN TV streaming REPLICA Purchè finisca bene L’amore il sole e le altre stelle film stasera in tv: cast La regia è di Fabrizio Costa. Il cast è composto da Vanessa Incontrada, Ricky ...