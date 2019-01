La vita in diretta - la battutina di Timperi imbarazza la Fialdini : 'Con chi eri chiusa in ascensore?' : Grande imbarazzo a La vita in diretta dopo l'ultima battutina che Tiberio Timperi ha riservato alla collega Francesca Fialdini, reduce da una disavventura poco prima di arrivare in studio. La ...

La vita in diretta - fuori Francesca Fialdini : arriva Elisa Isoardi? Il gossip : Francesca Fialdini lascia La vita in diretta? Potrebbe arrivare Elisa Isoardi A quattro mesi dalla presentazione dei nuovi palinsesti, spuntano fuori i primi rumors sulle novità in casa Rai. Che potrebbero essere tante e diverse con l’arrivo del governo guidato da Lega Nord e Movimento 5 stelle. Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, da settembre 2019 […] L'articolo La vita in diretta, fuori Francesca Fialdini: arriva ...

Marco Liorni - dopo La vita in diretta per lui una rubrica su Radio1 : quando andrà in onda : Nuova avventura in Rai per Marco Liorni e Gianluca Semprini, entrambi conduttori de La vita in diretta nel corso delle passate edizioni. I due conduttori entrano a far parte della squadra di Radio1, come annunciato dal direttore Luca Mazzà e da quello di Rai Radio Roberto Sergio. Leggi anche: "Liorn

La vita in diretta - la domanda di Tiberio Timperi imbarazza Francesca Fialdini : gelo in studio : I telespettatori de La vita in diretta sono ormai abituati a certi siparietti tra i conduttori – Tiberio Timperi e Francesca Fialdini – e pure a qualche scivolone. Il contenitore in onda su Raiuno ha chiuso il 2018 proprio con una serie di gaffe di Timperi, che deve essere arrivato piuttosto stanco alla fine dell’anno. Andiamo con ordine. La più clamorosa è stata sicuramente l’uscita a dir poco infelice sul collega Amadeus. Il conduttore voleva ...

Barbara D’Urso torna con Pomeriggio 5 e batte La vita in Diretta : Pomeriggio Cinque torna con Barbara D’Urso e batte La Vita in Diretta Dopo le vacanze natalizie Barbara D’Urso è ritornata in televisione. La prima puntata del nuovo anno di Pomeriggio 5 ha fatto registrare ottimi ascolti. Sono stati 2.119.000 telespettatori, pari al 16,3% di share a guardare la prima parte del rotocalco pomeridiano di Canale 5. I telespettatori, poi, sono aumentati durante la seconda parte, totalizzandosi in ...

Compagnia del cigno : Alessio Boni svela un retroscena a La vita in diretta : Alessio Boni a La vita in diretta: la rivelazione sugli attori de La Compagnia del cigno Si è raccontato nel salotto de La vita in diretta nella puntata di oggi, lunedì 7 gennaio 2019, Alessio Boni, uno dei protagonisti della nuova fiction La Compagnia del cigno, al via stasera su Rai1. Intervistato dalla padrona di casa Francesca Fialdini, a La vita in diretta Alessio Boni ha parlato del cast de La Compagnia del cigno, svelando un particolare ...

vita in diretta - Raidue all'assalto di Raiuno : chi piazza Freccero per rubare ascolti a Timperi e Fialdini : Anche La Vita in diretta resta coinvolta dall'assalto di Raidue a Raiuno. Il secondo canale di viale Mazzini, diretto ora da Carlo Freccero, lancia un nuovo programma pomeridiano, Apri e vinci. Quiz condotto da Costantino della Gherardesca nella stessa fascia oraria dello storico salotto condotto qu

DIRETTA/ Civitanova Verona - risultato finale 3-2 - streaming video tv : I marchigiani vincono al tie-break : DIRETTA Civitanova Verona: info streaming video e tv del match, previsto oggi 6 gennaio e valido nel 16turno di Superlega, Serie A1.

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA (6 gennaio) : Civitanova e Modena per restare in scia a Trento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle partite valide per la 16^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sono in programma quattro incontri dopo il big match giocato ieri con la vittoria di Trento su Perugia: i dolomitici sono balzati in testa alla classifica e ora vantano due punti di vantaggio sui Block Devils, oggi si attendono le risposte di Civitanova e Modena che vogliono rimanere in scia alle due ...