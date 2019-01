La storia dei pensionati che traducono poemi omerici in milanese

Liverpool - nessuno come Hoever : il difensore olandese è il più giovane esordiente nella storia dei Reds in FA Cup : Ha 16 anni e 354 giorni e dalla serata di lunedì 7 gennaio è il più giovane calciatore ad aver fatto il proprio esordio con la maglia del Liverpool in FA Cup. Una partita sola con i Reds, ma già un ...

Ferrari-Arrivabene - carriera e storia dei suoi quattro anni in Formula 1. FOTO : quattro anni passati a dirigere la Scuderia più importante e famosa del mondo: tra vittorie, sconfitte e qualche rimpianto, ecco la storia di Maurizio Arrivabene a Maranello FERRARI, ARRIVABENE LASCIA: ARRIVA BINOTTO IL PROFILO DI MATTIA BINOTTO

Salto con gli sci – Torneo dei Quattro Trampolini : en plein di Kobayashi - il nipponico vince a Bischofshofen ed entra nella storia : Ryoyu Kobayashi nella storia: stravince a Bischofshofen, grande slam al Torneo dei Quattro Trampolini. Insam è 47° Ryoyu Koabayshi entra nella storia del Salto con gli sci. Il campione giapponese, dominatore incontrastato di questa stagione in Coppa del mondo, stravince anche a Bischofshofen nell’ultima gara valida per la 67esima edizione del Torneo dei Quattro Trampolini e completa così il grande slam diventando il terzo atleta a ...

[La storia] Gli abiti come la musica : ecco le Spotify dei vestiti a noleggio : Il servizio sta letteralmente esplodendo in alcune delle più innovative e moderne metropoli del mondo e analogamente a quanto accaduto negli altri settori non tarderà a diffondersi a macchia d'olio. ...

La storia dei Dear Jack e Pierdavide Carone esclusi da Sanremo 2019 : Festival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo ...

Berretti rossi - armi e storia patria : Putin forma le brigate dei bambini : Basco rosso e divisa beige. Nella Russia di Putin sempre più votata al militarismo, anche i ragazzini possono indossare una divisa: quella della Yunarmiya, un gruppo paramilitare per giovani e giovanissimi creato nel 2016 dal ministro della Difesa russo Sergey Shoigu per inculcare i valori patriottici in chi ancora siede tra i banchi di scuola. Il ...

Dalla strage di Trapani fino a oggi la storia dei disumani centri per migranti : Anche una parte della classe politica aveva cominciato a porsi domande rispetto al rapporto costi/benefici. Nel 2007 venne istituita una commissione di inchiesta presieduta da Staffan De Mistura, e ...

La tutela dei minori è il senso di questo Natale. La storia di Emran : Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!". Non a caso in un recente articolo apparso su La Civiltà Cattolica, padre ...

Un Amiga 3000 è in vendita su eBay ed è un vero pezzo di storia dei videogiochi : Molte persone hanno avuto un Amiga 3000 nei primi anni '90 - ma c'è solo un Amiga 3000 come questo.Come riporta Eurogamer.net, Mike Clarke, che ha lavorato alla leggendaria società di giochi del Regno Unito Psygnosis dal 1992 al 1999, ha salvato questo particolare Amiga 3000 dalla distruzione dopo che era stato collocato in un corridoio, pronto per essere buttato. Più di 20 anni dopo, Clarke lo sta vendendo su eBay - con un prezzo che potrebbe ...

Consegnati i Collari d'Oro 2018. Malagò : orgoglioso dei risultati e di una storia di successo : "Oggi si rinnova una celebrazione della quale vado particolarmente fiero insieme a tutto il mondo che rappresento. E' un atto di riconoscimento per gli straordinari atleti olimpici e paralimpici, i ...

Ibrahimovic infiamma i tifosi dei Galaxy : “Qui per lasciare il segno - possiamo scrivere la storia” : Dopo aver annunciato il rinnovo coi Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic ha parlato delle voci di mercato di cui è stato protagonista nelle scorse settimane e dei suoi progetti per la prossima stagione di MLS: “Ci sono state molte dichiarazioni, alcuni rumors, ma non me ne sono mai andato. Non ho ancora finito con la MLS, ho ancora delle cose da fare. La mia prima stagione era solo un riscaldamento, ma la seconda sarà diversa. ...

Che storia ci racconta la lista dei passeggeri del Flixbus che si è schiantato a Zurigo : Un'italiana è morta e altri due connazionali sono tra i feriti gravi di un incidente avvenuto nei pressi di Zurigo, dove un pullman partito da Genova, si è schiantato contro un muro lungo l'autostrada A3. A bordo c'erano 51 persone: gli italiani erano in tutto 13; i feriti sono, complessivamente, 44, tra cui 10 russi. L'autista è in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente ...

Foibe - blitz dei "comunisti" alla proiezione del film che racconta la storia di Norma Cossetto : Non c"è critica meno costruttiva di quella dettata dall"odio politico. Il livore ideologico è un sentimento che allontana dalla realtà e dal buon senso. È simile ad una febbre con allucinazioni. E allora può capitare di perdere il controllo e che di fronte allo stupro e all"infoibamento di una ragazza inerme qualcuno arrivi persino a fare spallucce: "Beh, era una fascista".Quella ragazza è Norma Cossetto massacrata a 22 anni dai partigiani del ...

Il ritorno in campagna e la riscoperta dei bachi da seta : la storia di tre giovani calabresi : L'impresa di tre giovani calabresi che dopo un lungo giro di esperienze in Italia e all’estero si sono ritrovati al punto di partenza, in Calabria, lanciando un ambizioso progetto di riscoperta delle antiche tradizioni locali: "Non Volevamo più vivere in posti dove non si vede il cielo"Continua a leggere