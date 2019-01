La prima Harley-Davidson 100% elettrica costa 34 200 euro

gqitalia

: È uscita la prima @harleydavidson 100% elettrica: ecco com'è e quanto costa - GQitalia : È uscita la prima @harleydavidson 100% elettrica: ecco com'è e quanto costa - GDS_it : Nasce il nuovo modello #LiveWire , ecco il video della prima #Harley-Davidson silenziosa - Fra7russo : RT @NicoEsp72: La prima Harley-Davidson elettrica sarà lanciata ad agosto 2019 il suo prezzo è di $30.000, finalmente è ufficiale. Il veic… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Due mesi fa vi avevamo raccontato che lamotofirmataera quasi pronta e l'avevamo vista nei padiglioni dell'Eicma alla Fiera di Milano. Ebbene sì, il brand che forse più di tutti è fedele alle proprie tradizioni tecniche, con quel bicilindrico a V di 45° concettualmente rimasto immutato per 115 anni, è anche il primo a portare sul mercato una moto a emissioni zero fatta e finita. Non un protototipo, bensì un mezzo che si può acquistare e con cui si può andare in giro. Il prezzo di 34.200è commisurato a quello delle altretop di gamma e l'autonomia di 180 km consente un utilizzo urbano senza pensieri ma anche una breve uscita domenicale senza l'ansia di rimanere a piedi. Tutto questo senza doversi preoccupare del cambio, della frizione, di un peso da citycar e nel ...