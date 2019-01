La marmellata di Arance Amare, che tutti possiamo fare in inverno

laragnatelanews

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)Un tempo avevo una zia che usava, nelle diverse stagioni dell’anno, in base alla frutta che aveva a disposizione, delle gustosissime marmellate; d’estate era bello sentire, entrando nella sua cucina, il profumo delle prugne che cotte, che diffondevano ovunque quel profumo dolce aspro. Diventavano, con la prolungata cottura e il tanto (forse troppo zucchero), ma era buonissima. Il ricordo va alladi pesche dolcissime ad agosto. A settembre ladi Fichi era una festa per tutta la famiglia, grazie all’albero che era cresciuto spontaneo nel giardino. Erano marmellate tradizionali, non confetture con l’aggiunta di pectina, che le rendeva più gelatinose, ma comunque sane e buonissime.Quando stava in città, era abitudine da me molto apprezzata gustare la sua fantasticadiselvatiche.Quantità…”ad occhio”: su ...