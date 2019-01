La manovra gialloverde è il primo passo per affossare la democrazia rappresentativa

manovra - non solo la stangata sull'auto : spuntano altre due maxi-tasse - la rapina del governo gialloverde : Tra le varie misure contenute nel maxiemendamento alla Manovra, approdato ieri al Senato, ce ne sono alcune che prevedono un aumento dell' imposizione fiscale per certe categorie di soggetti. Una ...

La manovra gialloverde bastona la classe dirigente che ora è sul piede di guerra. Chi guadagna e chi perde davvero : Lo chiarisce bene il presidente Giorgio Ambrogioni : "I dirigenti e le alte professionalità si sentono traditi da questa manovra". Dentro l'organizzazione che lui rappresenta, la Cida , si muovono ...

Perché i vescovi criticano la manovra gialloverde : ..., verrebbero penalizzate fortemente tutte le attività di volontariato, di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e anche del mondo socio-sanitario'. Lo dichiara il ...

La vittoria dei mediatori sulla manovra gialloverde e le proteste in Ungheria : Vincono, forse, i mediatori, che hanno portato a Bruxelles l'impegno personale per chiudere almeno il primo tempo della partita sui conti italiani. Tria è arrivato al traguardo e perde il suo più stretto collaboratore, il capo di gabinetto Garofoli, impoverendo di conoscenze tecniche tutta la sua ma

'Missione compiuta' - così Moscovici sulla manovra gialloverde - : Bruxelles, 19 dic., askanews, - 'Il bilancio italiano è ora molto più realistico, vicino alle regole, e c'è stata una modifica considerevole: è quello che volevo come commissario. Missione compiuta'. ...

La manovra Beautiful del governo gialloverde : Il direttore del Foglio Claudio Cerasa è stato ospite di Tagadà su La7. Ecco il video dell'“intervista per immagini” con Tiziana Panella sulla trattativa con l'Europa e lo spazio lasciato vuoto dall'opposizione. La manovra arriverà entro il fine settimana, sembra un po' un gioco dell'oca, dice

L'astratta manovra gialloverde confonde BlackRock : Così, la strada intrapresa da Roma è "molto difficile" soprattutto alla luce della frenata dell'economia registrata nel terzo trimestre, che solo in parte è in linea con il rallentamento dell'area ...

I costi - economici e politici - del 'ping pong' gialloverde sulla manovra : ... danni alla credibilità e affidabilità del paese, alla ricchezza finanziaria, alla capitalizzazione in Borsa, danni all'economia e alla crescita e ai posti di lavoro. Potremmo andare avanti ancora ...

I costi (economici e politici) del “ping pong” gialloverde sulla manovra : Caludio Cerasa, il direttore del Foglio, ospite di Omnibus su La7, spiega che “il costo per l'Italia del 'ping pong' tra Commissione europea e governo Conte sulla Manovra, prima ancora che politico, è economico: in questi due mesi sono stati creati danni forse irreversibili all'economia italiana. So

La malinconia della manovra gialloverde e la banalità del populismo : Come questione politica di cui parlare a cena siamo sempre lì, che vuol combinare Salvini. Con una battuta, ma fondata, si potrebbe dire che sarà un leader vero solo quando avrà un partitino sovranista e convintamente No euro a fargli concorrenza e dal quale dovrà distinguersi. Restano le trucidezze

La terza manovra del governo gialloverde e l'incendio sulla Salaria : Giusto per sapere che ora il cambiamento, il terzo in poche settimane, è confermato e quindi l'Italia, anziché ricevere letterine da Babbo Natale, ne manderà una a Bruxelles, con la nuova manovra. Seguite lo spread in calo e avrete la traccia giusta per sapere che i saldi saranno migliori di quelli

[Il colloquio] "Il governo gialloverde non può arrivare oltre le Europee. E la manovra va cambiata subito" : ... già confermata, a Marrakesh il prossimo 10 dicembre per la firma del Global migration compact, il documento delle Nazioni Unite che impegna i paesi del mondo ad una gestione ordinata e consapevole ...

Cos'ha detto Prodi sulla manovra gialloverde e l'Ue : Roma, 25 nov., askanews, - Romano Prodi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Ue non ha dubbi: per il governo M5S-Lega era possibile raggiungere un accordo con la Ue su di un ...

L'Ue boccia la manovra ma il governo gialloverde non molla : Roma, 21 nov., askanews, - Nessuna modifica 'al corpo' della manovra, al massimo qualche aggiustamento di dettaglio: questo è il messaggio che palazzo Chigi, lascia filtrare dopo l'attesa bocciatura ...