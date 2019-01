La festa della Lazio finisce male | guerriglia nella notte | sassi e bombe carta contro la

festa del Tricolore - il discorso del presidente della Provincia Zanni : Contrariamente mosse invece dallo studio, dalla conoscenza, dalla contributo della filosofia e soprattutto della scienza che insieme ai principi di tolleranza, uguaglianza e libertà rappresentavano ...

festa del Tricolore - il discorso del presidente della Provincia Zanni : Contrariamente mosse invece dallo studio, dalla conoscenza, dalla contributo della filosofia e soprattutto della scienza che insieme ai principi di tolleranza, uguaglianza e libertà rappresentavano ...

Primi concreti risultati della manifestazione dei gilet arancioni : “I parlamentari della Lega hanno depositato, dopo la nostra manifestazione, l’emendamento per la declaratoria dello stato di calamità per le gelate 2018 nell’ambito del decreto semplificazione: abbiamo avuto la garanzia che verrà blindato dalla maggioranza già in Senato, con l’appoggio nello specifico anche dei parlamentari delle opposizioni presenti alla manifestazione”. È questo il primo concreto risultato del presidio dei gilet arancioni ...

Tennis - ATP Cup 2020 : svelati i dettagli della manifestazione. In Australia si sfideranno 24 nazioni : Dal 3 al 12 gennaio 2020 si svolgerà in Australia la prima edizione della ATP Cup, il nuovo torneo a squadre che darà il via alla stagione Tennistica. Gli organizzatori hanno svelato oggi i dettagli della manifestazione, con gli incontri principali che si giocheranno a Sydney, mentre le gare dei gironi si terranno a Brisbane ed Adelaide. Si tratta di una Coppa del Mondo per nazioni, che torna attiva dopo otto anni, visto che il precedente torneo ...

Pitti Immagine – Emesso un francobollo dedicato ai 30 anni della manifestazione : francobollo dedicato ai 30 anni di Pitti Immagine: il bozzetto disegnato dal designer Italo Lupi Nel 2019 Pitti Immagine compie trent’anni. Nel gennaio del 1989 fu proprio Pitti Immagine Uomo a inaugurare la nuova denominazione del gruppo, seguito poi dagli altri saloni a Firenze. Per festeggiare questo anniversario sarà Emesso un francobollo dedicato a Pitti Immagine – il bozzetto lo ha disegnato Italo Lupi, uno dei designer ...

Nicole e Mia - 15 e 16 anni - scomparse la notte della Befana dopo una festa : l'ultimo sms : SCHIO - Due famiglie residenti in città sono in grande apprensione da sabato notte per la scomparsa nel nulla delle loro figlie minorenni: Nicole Canzoneri di 16 anni e Mia Giada Garzoglio di 15 . Le ...

festa del Tricolore : la storia della bandiera italiana : Festa del Tricolore: la storia della bandiera italiana Nato a Reggio Emilia, in origine fu lo stendardo della Repubblica Cispadana, per poi ospitare lo stemma dei Savoia e infine convertirsi nella bandiera italiana nel giugno 1946 con un decreto del presidente del Consiglio, poi trasformato in Articolo della ...

L'Aquila - la visita di Salvini tra le bancarelle della Befana : applausi e tensioni. Biondi alle mani con un manifestante : ... e ancora apostrofando i manifestanti, tra cui ci sono gli esponenti dei comitati e delle associazioni, ma anche qualche voto noto della politica, come 'quattro figli di papà che fanno enorme ...

festa della Befana : cinque frasi d'auguri : In questo articolo cinque simpatici messaggi da dedicare ad alcune amiche 'vanitose' per la Festa dell'Epifania 2019.

Epifania - il vero significato di questa festa oltre la Befana : i Re Magi e il grande enigma della stella cometa : oltre la Befana, l’Epifania ha significativo nella storia dei celebri Re Magi. Citati dal Vangelo di Matteo e alcuni Vangeli Apocrifi, i tre Magi intrapresero il loro viaggio verso Gerusalemme a causa dell’apparizione di una non meglio precisata ‘stella’; che riapparve a Gerusalemme (dove i Magi avevano avuto un incontro con Erode), guidò i tre Sapienti fino a Betlemme e si fermò sul posto dove si trovava il Bambino Gesù. Il primo ad ...